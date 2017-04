LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES À CONSTANTINE "La priorité aux jeunes investisseurs"

Par Ikram GHIOUA -

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb a effectué une visite d'inspection et de travail à Constantine pour s'enquérir de la situation des projets relatifs à son département.

Le ministre a visité plusieurs chantiers et infrastructures dans les secteurs industriel et pharmaceutique. C'est depuis la commune d'Ibn Badis que le ministre a vanté les grandes compétences industrielles que possède Constantine, évoquant une superficie de 1000 hectares consacrée à l'investissement dans le domaine de l'industrie.

Le ministre au cours de son périple, ne manquera pas de donner des instructions dont la plus importante est la préparation des deux zones industrielles des communes de Aïn Smara et Aïn Abid, tout en insistant sur le fait de donner la priorité aux jeunes dans l'investissement en ce qui concerne l'attribution du foncier.

Dans ce contexte justement, l'hôte de Constantine a souligné que le problème du foncier à Constantine ne se pose plus, contrairement aux années précédentes, notamment du fait que Constantine a bénéficié de deux autres zones industrielles.

Celles-ci, déclare le ministre, seront misés en oeuvre de façon définitive au mois de juin prochain. Concernant le secteur pharmaceutique, le ministre a affirmé que Constantine est désormais un pole important dans l'industrie pharmaceutique et dispose d'une énorme aptitude, ce qui va lui permettre à l'avenir de décrocher le titre de pôle national et africain dans l'industrie pharmaceutique, mais pas seulement puisque Constantine constitue pour le ministre un pôle dans l'industrie mécanique.

Le ministre a, lors de sa visite, inauguré la cimenterie Grupopuma, au niveau de la zone industrielle Ibn Badis d'où il a déclaré que la crise du ciment en Algérie ne se pose plus suite aux nombreuses infrastructures réalisées au pays, qui vont permettre une autosuffisance d'ici la fin 2017, mais également de prévoir l'exportation de cette matière vers d'autres pays d'ici 2018. Outre la visite au niveau de Saidal, le ministre a inspecté l'industriel pharmaceutique Alembic Mami, mais aussi l'usine spécialisée dans l'électronique et l'électroménager à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, Mfpee Excellence. Le ministre a prévu également une rencontre avec les investisseurs au niveau du siège de la wilaya sis cité Daksi.