Comment ne plus naviguer à l'aveuglette

L'opérateur de téléphonie mobile et du digital en Algérie, Djezzy, lance le nouveau menu Internet. Une interface ultrasimple et pratique d'utilisation. Cette innovation sert les clients 3G et 4G de l'entreprise de télécommunications qui vise à encourager ses huit millions d'abonnés 3G et un million d'autres 4 G à utiliser l'Internet de manière avisée, transparente et sereine.

L'opérateur compte également élargir le spectre de ces utilisateurs grâce à cette innovation qui est le fruit «d'un travail collaboratif intense mené par Djezzy en partenariat avec des ingénieurs exclusivement issus des écoles et universités algériennes», tient à préciser Mathieu Galvani directeur général de Djezzy. C'est à la faveur d'une conférence de presse organisée à l'hôtel Sofitel, à Alger, que Mathieu Galvan, muni d'un terminal mobile relié à un écran LED, a expliqué le fonctionnement de ce système inédit. Il est apparu que l'opérateur guide pas-à-pas le consommateur dans ses choix et le rend, en effet, averti face à la consommation Internet. L'application figure en mode interactif sur le smartphone de l'utilisateur et permet à ce dernier d'opérer le choix qui lui convient en matière de consommation. «Il n'est point nécessaire de faire toute une gymnastique pour trouver la formule idéale. Ou encore de trimballer une grille tarifaire dans sa poche. L'on est à tout moment informé du forfait ou du crédit disponible. Consommer Internet avec qualité devient possible!» clarifie Mathieu Galvani. «Cette offre a été de bout en bout réalisée par des Algériens «in house» c'est-à-dire chez Djezzy. Nous sommes, là, face à du pur made in Algérie!» étaie Mathieu Galvani qui souligne que l'entreprise a puisé dans le vivier universitaire national pour élaborer ce produit innovant qui permettra in fine au citoyen de ne plus être floué en matière de consommation Internet.

Figurent au menu, les forfaits à utiliser et ceux les plus populaires, d'autres offres sont également signalées en fonction des besoins des clients. Notamment Internet à la demande.

A tout moment et en temps réel, le client peut consulter son crédit, recharger, et voir où il va. L'outil fait office de vrai tableau de bord. Ainsi, forfait et solde sont désormais énumérés à chaque fois et au détail près.

Le client sait à chaque fois comment il est débité. «Nous avons une responsabilité numérique énorme vis-à-vis des clients et vis- à-vis de toute l'Algérie. Nous nous devons de faciliter la vie aux abonnés et de leur donner accès à Internet au meilleur prix avec le meilleur réseau et le meilleur service», poursuit Mathieu Galvani.

Le produit est destiné à tous les clients 3G et 4 G, les clients entreprises et inclut le fameux Djezzy Modem.

A la faveur de son intervention Mathieu Galvani a fait savoir que Djezzy vise à booster le nombre de ses abonnés Internet, tout en oeuvrant à démocratiser l'utilisation des smartphones, en participant à élever le taux de pénétration de ces derniers de 28% à + 70%. Selon lui il s'agit d'apporter du service et de l'Internet sur les smartphones, dont les prix d'entrée sont appelés à connaître une baisse. Il a de même évoqué à ce titre le recours à des formules packagées et au partenariat avec des fournisseurs nationaux ou étrangers.

Mathieu Galvani assure que la santé financière remarquable de Djezzy lui permet d'investir allégrement 22 milliards pour aller vers le digital et moderniser ses structures et surtout pour relever bien des défis à venir, avec le recrutement massif d'universitaires algériens, car Djezzy est orienté vers le futur.

En matière d'aménagement de nouveaux espaces, il cite l'ouverture de 60 nouvelles boutiques dans toute l'Algérie rien que pour cette année.

Les 1100 points de ventes verront également une sensible hausse et atteindront prochainement la barre des 3000 ou 4000 points.