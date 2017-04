4ÈS JOURNÉES MARKETING HÔTELIER Un événement qui fait date

C'est sous le parrainage du ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat que se tiendront les 4es Journées marketing hôtelier, à Alger les 17 et18 mai prochain à Alger à l'hôtel El Aurassi, une édition qui sera marquée selon les organisateurs, RH. International Communication par des conférences animées par des experts nationaux, tunisiens, et européens. Ils mettront en avant le développement durable du secteur du tourisme qui ne se limite pas à l'addition d'initiatives d'opérateurs et d'institutions et ce dans un marché concurrentiel, d'où les établissements hôteliers affirment de plus en plus leur besoin de se démarquer, de se différencier et d'imposer leurs marques. Le secteur hôtelier, qui grandit et s'implante sur ce marché national, n'arrive pas à prendre des initiatives, il hésite à faire parler son imagination, notamment sa créativité pour faire le grand pas.

Le marketing hôtelier fait défaut, on oublie l'essentiel dans sa construction d'image. «Mais le chantier est encore long avant que les choses n'évoluent de manière tangible dans le bons sens», soulignait un professionnel européen de cette industrie. Lors de ces journées, un sujet sera mis en exergue, il s'agit de la téléphonie. Le marketing hôtelier ne devrait pas «devenir mobile» mais il devrait déjà l'être, où la compétition est déjà perdue.

La révolution du téléphone portable a eu lieu. «Aujourd'hui, il y a plus de 100 millions d'utilisateurs d'Internet sur téléphone portable et on prévoit que ce nombre atteindra 130 millions l'année prochaine». Les smartphones ne sont désormais plus des gadgets, mais bien un moyen d'accéder à Internet et à tout type d'information dont tout un chacun se sert, nous faisait rappeler un expert dans l'une de ces revues dédiées au marketing hôtelier.