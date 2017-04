LA CGEA ET SES PARTENAIRES INTERNATIONAUX S'Y METTENT Bientôt un Livre blanc sur l'emploi en Afrique

Par Amar INGRACHEN -

Saïda Neghza, présidente de la Cgea

Donnée comme étant la locomotive de la croissance mondiale dans les années à venir, l'Afrique commence à se préparer pour mieux tirer profit de son futur statut.

L'emploi en Afrique va faire l'objet d'un grand forum international les samedi et dimanche à Alger. Et ce forum sera l'occasion, selon Saïda Neghza, présidente de la Cgea, une occasion pour la mise en oeuvre du Livre blanc de l'emploi en Afrique et en Algérie.

En effet, la Confédération générale des entreprises algériennes, en collaboration avec l'Organisation internationale des employeurs, Jobs For Africa et le Bureau international du travail, organise à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie de Aïn El Benian, durant ces deux jours une réunion préalable au sommet pour l'emploi et les compétences de la commission du travail et des Affaires sociales de l'Union africaine.

Cette réunion, qui sera en principe ouverte par le Premier ministre Abdelmalek Sellal et verra la participation de Ramtane Lamamra, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed El Ghazi, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelmadjid Sidi-Saïd, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, mais aussi Albert Yuma, vice-président de Business Africa, Linda Kromjong, secrétaire générale de l'Organisation internationale des employeurs, Léonard Cox, chef de cabinet du président - Conseiller charge´ de la Mondialisation au Medef, Abderahmane Mebtoul, Senior économiste ainsi que des représentants de l'Organisation de l'Unite syndicale africaine (Ousa) du Bureau international du Travail et de l'Union africaine.

Plusieurs thématiques en rapport avec le développement économique et social, l'emploi, sa protection et sa pérennisation, seront débattues.

«Pour une croissance inclusive des économies africaines: quelles stratégies devrions-nous adopter? Faire de l'emploi des jeunes un enjeu sécuritaire en Afrique.

C'est la première conférence qui sera animée par Jamal Belahrach, président de la Fondation Jobs for Africa, Azita Berard Awad, directrice, Département des politiques de l'emploi du Bureau international du travail, Oussama Ben Abdelkarim, Economiste supérieur de l'Education chez la Banque africaine de développement et des représentants du gouvernement algérien et des syndicats.

La deuxième conférence qui porte sur «les pactes pour l'emploi et la compétitivité´ comme instruments de gouvernance», sera animés par Youcef Ghellab, chef de l'Unite´ de dialogue social, Département gouvernance et tripartisme du BIT ainsi que des représentants des employeurs exerçant en Afrique.

D'autres conférences notamment sur l'amélioration de l'environnement des affaires pour promouvoir le développement des entreprises et l'investissement dans les secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie, les services, les nouvelles technologies et ainsi promouvoir la création d'emplois décents», d'autres sur «l'éducation, la formation et l'employabilité», sur «l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Afrique».

A l'issue de cette réunion, il sera procédé à «la mise en oeuvre tripartite du Livre blanc pour l'emploi au niveau national et en Afrique». Cette initiative, pour théorique qu'elle paraisse, permettra aux gouvernements et employeurs africains d'avoir une cartographie des besoins, des offres et des possibilités d'emplois qui existent au niveau africain dans le détail et de décider, en matière de politique sociale et économique en connaissance de cause, surtout que l'emploi représente aujourd'hui un enjeu capital au niveau du continent noir. Cette démarche des employeurs africains, appuyée par le BIT, tombe à pic puisque, dans les années à venir, l'Afrique est appelée à être la locomotive de la croissance mondiale.