Que de chemin parcouru!

Par Boualem CHOUALI -

Le 37e anniversaire du printemps berbère intervient une année après l'officialisation de tamazight.

Le 20 avril 1980 est une date symbolique pour la Kabylie. A cette date, la Kabylie s'est levée comme un seul homme pour dire halte à l'usurpation de l'identité millénaire et à la marginalisation de la langue et de la culture amazighes. Depuis, cette date est célébrée par des rencontres et des actions dans la clandestinité, avant l'ouverture politique à la fin des années 1980. A l'ouverture du champ politique, la revendication amazighe a pris de plusieurs formes de lutte sous forme de plusieurs entités. Elle figurait automatiquement au programme de tous les partis politiques et même les partis islamiques l'ont incorporée sournoisement. A travers ses partis et autres associations culturelles, la revendication a pris la voie pacifique ponctuée par des démonstrations de rue, de meetings, de marches et de rassemblements.

En dépit du dur combat. Malgré la douleur et la révolte ressenties, la sagesse et la maturité ont pris le dessus et tous les 20 avril qui ont suivi ont été célébrés dans le calme et la sérénité. Aujourd'hui, la célébration du 37e anniversaire du printemps berbère intervient une année après sa promotion comme langue officielle dans la Constitution amendée et adoptée au mois de février 2016. Il s'agit d'une juste reconnaissance de la part des plus hautes autorités du pays, d'une revendication ayant fait l'objet d'un combat ininterrompu, mené depuis des décennies, par différentes générations de militants et d'intellectuels engagés. Son élévation au rang de langue nationale puis son officialisation ont réduit considérablement le champ de manoeuvre des politiques pour laisser place aux spécialistes de la langue et de la culture amazighes afin de lui donner tous les moyens possibles pour son épanouissement. Du coup, les surenchères sont plus que jamais réduites. Aujourd'hui, après 12 jours de campagne électorale, marquée par un manque d'enthousiasme criant, ce 37ème anniversaire ne connaît pas d'engouement chez les politiques. Mieux encore, la question est prise en charge concernant son volet culturel pour laisser place au secteur de l'éducation, de la culture, à la société civile pour le célébrer. La question évidente qui vient à l'esprit est sans ambages: est-ce que les partis politiques et les candidats indépendants qui prennent part à ces élections législatives, notamment le FFS et le RCD largement représentés en Kabylie, ont concocté un programme spécial 20 avril? Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui de l'introduction de tamazight dans le système éducatif? Quel est le taux réel de son enseignement aussi bien en Kabylie qu'au niveau national et au niveau des trois paliers concernant les primaire, moyen et secondaire? Quels sont les moyens qu'il lui faut pour réussir sa généralisation effective? Quels sont les instruments à mettre en place pour réussir son envol sur tous les plans? Ce sont autant de questionnements auxquels il faut répondre objectivement sans aucune arrière pensée politique...