ILS PARRAINENT DES CANDIDATS, SANS TENIR COMPTE DE LEURS CONVICTIONS IDÉOLOGIQUES Petites formations et grosses couleuvres

Par Hocine NEFFAH -

Les élections législatives du 4 mai prochain ne cessent de livrer leurs secrets par rapport aux partis politiques dont le choix des candidats à été arrêté mordicus sans pour autant que cela soit la quintessence et le prolongement de la ligne politique de ces partis en question. L'hybridité gagne ces candidats-pacotilles qui ne se soucient pas outre mesure quant au bien-fondé de leur candidature en opposition totale avec les fondements politico-idéologiques des partis censés les parrainer sous leurs bannières partisanes. On fait dans l'amateurisme, pour ainsi résumer la situation à laquelle est confronté le pays. La campagne électorale a au moins un mérite, celui de démasquer une faune dépourvue d'essence et de matrice politiques dignes de ceux qui font de l'action politique un paradigme dans une perspective de reconfigurer la scène politique et de la remodeler. La scène politique nationale vient de connaître un événement, le moins que l'on puisse dire est ubuesque: l'absence de photos de candidates. Cela renseigne sur une réalité minorant l'exercice politique par des partis qui parfois sont envahis par des arrivistes et opportunistes de tous bords sans qu'ils passent au filtrage et au peigne fin de leurs directions respectives pour séparer le bon grain de l'ivraie dans ce genre d'affaires. Ce désagrément a été causé au Front des forces socialistes qui s'est vu être le théâtre d'un acte portant un coup sévère à sa crédibilité en sa qualité de parti moderniste et progressiste par le fameux affichage montrant une photo d'une candidate sans visage dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj en écorchant ainsi l'image du FFS qui a tout le temps lutté pour asseoir les jalons de la cause émancipatrice de la femme et aussi pour la justice sociale et la démocratie. Mais cette valse des photos de femmes candidates sans visages n'a pas touché uniquement le FFS, elle a touché d'autres formations politiques, à savoir l'union Ennahda-Adala-Bina, le Front national algérien (FNA), le Front algérien pour le développement, la liberté et la justice (Fadlj) et le Front du militantisme national (FMN). Hormis le Front des forces socialistes, les autres formations sont imbibées de cette espèce de conservatisme primaire qui reflète ce comportement éhonté d'affichage des photos de femmes sans visages consacrant de la sorte l'attitude réductrice de la gent féminine, surtout l'union Ennahda-Adala-Bina qui ne cache pas ses visées politiques par rapport au statut de la femme, un statut qui la relègue au second plan. Mais ce phénomène à vu le jour durant les élections législatives de 2012 avec son lot d'errements politiques renseignant sur le degré de pourrissement qui a affecté la pratique politique nationale. Parmi ces errements, on peut citer le nomadisme politique qui a pris une ampleur gravissime frappant en plein fouet la probité et l'honnêteté de la classe politique. Cette maladie infantile des partis politiques algériens a été pour beaucoup dans ce pourrissement qui a atteint son paroxysme avec l'utilisation de façon ostentatoire de l'argent sale au détriment de la ligne politique qui encadre et cerne l'approche de partis. Le Parti des travailleurs (PT) et le Front national algérien (FNA), pour ne citer que ces deux formations, ont connu ce phénomène de transhumance politique, montrant de la sorte que l'adhésion à un parti politique donné ne se fait pas sur la base de nuances politiques et idéologiques en rapport avec la ligne dudit parti. Même si la question du nomadisme politique vient d'être réglée à travers la mise en place de nouveaux artifices juridiques le concernant, cela n'empêche que cette espèce de phénomène s'exerce autrement, c'est-à-dire que les partis politiques ne font pas le travail de filtrage et organique nécessaire pour parer à ce genre de risques pouvant porter un sérieux préjudice à la vie interne des partis jusqu'à leur effritement même.