TIZI OUZOU Des chefs de partis en meetings la semaine prochaine

Par Kamel BOUDJADI -

Hier mercredi, la campagne électorale se poursuivait encore avec des meetings et des rencontres animés par les candidats à travers les daïras et les communes. Le rythme et la cadence s'accélèrent à mesure qu'approche la date butoir. C'est ainsi que la semaine prochaine, la même cadence sera largement amplifiée pour deux raisons.

La première raison de l'accélération attendue cette semaine qui arrive est sans nul doute la coïncidence de la campagne avec la célébration du 37ème anniversaire du printemps berbère de 1980. Beaucoup de partis comptent s'accrocher à cette date phare de l'histoire nationale et régionale particulièrement. Aussi, le RCD a appelé à une marche pour la journée du samedi 22 avril. L'appel a prévu un itinéraire qui débutera du portail principal de l'université de Tizi Ouzou. Un lieu emblématique et hautement symbolique étant le lieu d'où partirent un certain mois d'avril 1980, les premiers étudiants qui ont décidé de marcher dans la ville de Tizi-Ouzou à cause de l'interdiction d'une conférence de Mouloud Mammeri.

La seconde raison est sans nul doute la venue à Tizi Ouzou de plusieurs chefs de partis pour animer des meetings. Aussi, le président de l'ANR (Alliance nationale républicaine) Belkacem Sahli est attendu en début de semaine dans la ville des Genêts pour un meeting. Des sources proches du Rassemblement national démocratiques (RND) annoncent également la venue à Tizi Ouzou de son chef Ahmed Ouyahia. Il sera à la Maison de la culture, selon les mêmes voix, le 25 avril pour un grand meeting populaire. De son côté, le Front des forces socialistes attend sa direction dans un grand meeting qui serait programmé pour le 29 avril.

Par ailleurs, aujourd'hui, jeudi, l'activité sera restreinte aux partis politiques. Les candidats indépendants eux aussi accélèrent la cadence de leur campagne. Omar Aït Mokhtar, tête de liste de Tizi+ sillonne plusieurs communes en un jour, tout comme Belkacem ben Belkacem et Nouredine Aït Hamouda. Les listes indépendantes privilégient, justement le terrain au milieu des populations. Les marchés hebdomadaires sont à cet effet les lieux privilégiés des candidats pour promouvoir leurs programmes, mais aussi pour rencontrer le maximum de citoyens.

Par ailleurs, des jeunes de la ville de Tizi Ouzou ont appelé hier à une marche pour aujourd'hui avec des drapeaux nationaux pour célébrer le 20 avril. Le même appel placardé hier à travers tous les quartiers de la ville appelaient les familles à accrocher le drapeau algérien à tous les balcons et autres façades des commerces pour rappeler que le 20 avril est une date nationale.

Enfin, rappelons que l'évènement est célébré officiellement au niveau de la Maison de la culture et les maisons de jeunes et autres institutions à travers les communes. Cette occasion est donc une aubaine pour tous les candidats qui trouveront là les citoyens à qui présenter leurs programmes.