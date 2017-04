CAMPAGNE ANTIBOYCOTT Partis et gouvernement sur le front

Par Nadia BENAKLI -

A l'instar des 12.000 candidats et de plus de 50 partis politiques qui sont en campagne, l'Exécutif déploie ses ministres pour se rapprocher davantage des citoyens et les sensibiliser sur le devoir électoral.

Ils ne sont pas seuls sur le terrain. Le gouvernement prête la main à ses partenaires politiques en ces temps de campagne électorale assez timide. Voulant écarter le risque d'une abstention élevée, le gouvernement à sa tête le Premier ministre fait dans l'action de proximité. A l'instar des 12.000 candidats et de plus de 50 partis politiques qui sont en campagne, l'Exécutif déploie ses ministres pour se rapprocher davantage des citoyens et de les sensibiliser sur le devoir électoral. Si le Premier ministre a repris son bâton de pèlerin ce n'est pas pour rien. Abdelmalek Sellal qui était hier à Oran, deuxième sortie en cette période de campagne, tenait à s'impliquer dans la bataille contre l'abstention. Un vrai phénomène qui menace de par le monde la crédibilité des élections. Voulant à tout prix vaincre le boycott, le gouvernement et les partis font de ce défi une cause commune. En parallèle des meetings des partis politiques, des ministres effectuent au quotidien des visites pour inspecter les projets, s'entretenir avec les citoyens. Ces derniers multiplient des déclarations. Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa est revenu sur le dossier du gaz de schiste. Lors d'une visite qu'il a effectuée mardi dernier à Koléa, le ministre a tenu à rassurer que l'Algérie n'a pas besoin actuellement de gaz de schiste, et que l'avenir est aux énergies renouvelables. Cette déclaration est loin d'être un non-événement. Bien au contraire, elle véhicule un message politique assez fort. Le sujet a fait l'objet d'une vive polémique, il y a juste deux ans de cela, allant jusqu'à provoquer une crise dans le sud du pays. A travers cette déclaration, le gouvernement envoie un signal positif à la population de la région. Ce n'est pas tout. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi, qui s'est rendu à Illizi le même jour, avait mis l'accent sur la nécesité d'introduction des spécialités de formation adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Vu que le problème du chômage se pose avec acuité dans la région, l'Etat joue la carte de l'apaisement en faisant de l'emploi et de la formation une priorité. Le ministre de l'Industrie et des Mines tente d'attirer les opérateurs. «Le problème du déficit en foncier industriel ne se posera plus dans cette wilaya», a-t-il dit lors de son déplacement à Constantine. En même temps, les walis sont à pied-d'oeuvre pour achever les chantiers de logement. Le wali d'Alger multiplie ses sorties ces derniers temps pour s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers. En se mettant de la partie, Abdelmalek Sellal veut pourchasser les mauvaises langues qui dressent des constats critiques sur le pays. A travers l'inauguration de plusieurs projets et le lancement d'autres, lors de sa visite à Oran, le Premier ministre montre par des preuves que des grands projets pour le développement économiques sont en cours de réalisation et que l'Etat n'est pas absent comme le font croire les autres. Ces sorties sur le terrain sont une manière de regagner la confiance des citoyens. A ce titre, le gouvernement a lancé une large campagne de sensibilisation incitant les gens à aller en force au scrutin du 4 mai prochain pour exprimer leur choix et contribuer à opérer le changement. Les partis passent à la vitesse supérieure. Devant le manque d'enthousiasme des citoyens pour la campagne, les acteurs politiques multiplient les appels à la participation. Qu'ils soient de l'opposition ou de la coalition, les partis plaident tous pour un vote massif. Le secrétaire général du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a appelé mardi dernier à Médéa les Algériens à se déplacer en «force» le jour du scrutin législatif du 4 mai prochain et à saisir cette «ultime occasion» pour opérer un «grand changement». Pour lui, c'est la meilleure réponse à apporter aux partisans du boycott. Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a considéré mardi dernier à El Tarf que «les urnes demeurent l'unique alternative pour le changement». Selon lui, «le boycott ne servira pas l'intérêt des Algériens, mais exacerbera davantage la présente crise au grand dam des classes sociales précaires».

Le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Mohamed Saïd, a soutenu mardi dernier à M'sila que les législatives du 4 mai prochain présentaient «une opportunité pour reconstruire l'institution législative».