LE FLAMBEAU

Par Abdelkrim TAZAROUTE -

«Il est temps que l'on remette le flambeau aux jeunes», a dit un candidat à la députation. Le SG du FLN, Djamel Ould Abbès, pour ne pas le nommer. Il était certes bien inspiré si réellement, il pensait ce qu'il disait, mais en réalité, c'est loin d'être le cas. L'avantage en Algérie, c'est que l'on peut être jeune même quand on dépasse la cinquantaine, c'est pratique. Si jamais tu t'avises d'émettre des avis ou de démontrer toute la justesse de ton discours, tu n'entendras que cette infaillible réponse: «Ecoute jeune, tu crois vraiment que l'on ne connaît pas ce type de discours.» Jeune, tu es relégué déjà au rang de celui qui n'a encore rien vu et qui gagnerait à apprendre d'abord, avant de trancher des questions hautement stratégiques. Leçon apprise. Il vaut mieux se taire. Que dire face à ceux qui ont libéré le pays, les vrais et les faux moudjahidine. Rien.

Djamel Ould Abbès semble y croire dur comme fer et remet le principe sur les rails.

Reprendre le flambeau, Raouraoua qui a un bilan mitigé a été contraint de remettre le tablier, surtout après la dernière coupe d'Afrique, à Zetchi, un jeune. Enfin, la cinquantaine largement entamée. Dire qu'ailleurs, on est ministre à 25 ans et Premier ministre à 35 ans et ça marche bien. Ils sortent certes de grandes écoles, mais n'ont pas eu le temps d'avoir l'expérience nécessaire en politique sauf que là-bas les experts servent à quelque chose. Ah reprendre le flambeau, quelle généreuse intention, cela redonnerait le sourire et l'espoir aux jeunes. Non, c'est finalement cynique. Un couteau que l'on remue dans la plaie. Même pour distinguer des notabilités et des célébrités du monde des arts et des lettres, les moins de cinquante ans peuvent attendre. Il faut distinguer les vieux et les respecter comme le veut la tradition. Les jeunes ont le temps d'attendre que cet ordre change.

Réellement, pour que ce principe de remise du flambeau aux jeunes soit un jour effectif, il faut tout revoir à la base. Comprendre que cette ouverture aux jeunes se fasse dans les normes. Une adhésion à une formation politique, de la pratique au quotidien, une cotisation, une lecture de la scène politique, un apprentissage, une analyse des discours politiques en vogue, de la persévérance et un militantisme à toute épreuve.

Le jeune peut se présenter alors avec une bonne expérience et des acquis de l'école politique dont il fait partie et dont il est acteur. C'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'il peut prétendre à être candidat à la reprise du flambeau. Il est question auparavant de briller dans des réunions internes et dans des conférences, dans des débats et à chaque échéance électorale et avoir au moins géré une APC.

La publication d'ouvrages et de contributions dans la presse où seront développées les grandes lignes d'une rénovation et d'une vision nouvelle dans différents modes de gestion des questions politiques, économiques, sociales et culturelles. Ce jeune-là sera une référence et une fierté. Un exemple. Il ne faut pas croire que l'on peut du jour au lendemain se mettre dans la peau d'un politicien. Les anciens ont fait l'école des cadres. Ils ont énormément appris et sont régulièrement à l'écoute des évolutions de la sphère politique, ils prennent part aux débats et formulent des propositions.

Il faut bien souligner un jour que rien ne se donne et que tout s'arrache par la force d'un riche parcours de labeur et d'abnégation.