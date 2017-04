LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS, NOTAMMENT FRANÇAIS, EN ALGÉRIE Les opérations de charme continuent

Par Amar INGRACHEN -

Malgré les facilités qu'offre le nouveau Code de l'investissement, les investissements français en Algérie restent très limités.

Depuis la mise en place du nouveau Code d'investissement, code qui se veut très favorable à l'initiative privée et qui, selon son promoteur, Abdessalem Bouchouareb, cristallise toute la volonté du gouvernement d'aller vers une économie diversifiée et performante, bien des opérations de charme sont mises en oeuvre en direction des investisseurs, notamment étrangers. Dans ce sillage, le directeur de l'Agence nationale de développement de l'investissement, dont les missions viennent d'être redéfinies par le ministre de l'Industrie et des Mines, Salim Branki, a indiqué, lors de son intervention à une rencontre à Paris sur le thème «La réforme du droit algérien des investissements et ses défis», que «les investissements des opérateurs économiques français en Algérie restent faibles malgré les nouvelles opportunités avantageuses rendues possibles grâce au nouveau Code de l'investissement... «Il y a eu, de 2002 à nos jours, un total de 165 projets d'investissements français en Algérie hors hydrocarbures pour un volume financier de 342 milliards de dinars (environ 340 millions d'euros)», a-t-il ajouté. Pour illustrer la situation des investissements français en Algérie, il a fait savoir également que sur «l'ensemble des projets d'investissements français, 126 ont été réalisés avec 12.890 emplois créés en Algérie», estimant ce volume de frileux au regard de la volonté d'ouverture engagée, ces dernières années, par le gouvernement.

M.Brakni a mis le point, devant une pléiade d'opérateurs économiques français ainsi que des opérateurs algériens activant en France, sur les facilités offertes par le Code de l'investissement. Il a expliqué, entre autres, les différentes garanties offertes par ce code, notamment dans le transfert des capitaux, la protection par les conventions internationales, faisant constater que les investisseurs étrangers et nationaux sont logés à la même enseigne tant au plan de l'éligibilité qu'à celui des avantages. Il a indiqué, dans ce sens, que le foncier n'est plus un problème en Algérie dans la mesure où les collectivités locales ont été instruites pour faciliter l'octroi, dans des délais très réduits, dans le cadre de projets d'investissements relevant des secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Pour sa part, l'avocat algérien associé de LPA-CGR, organisateur de cette rencontre, Chems-Eddine Hafiz, a vanté dans son intervention la profonde réforme engagée par le gouvernement algérien qui répond, a-t-il dit, aux attentes des investisseurs en leur offrant de vrais avantages, notamment sur le plan fiscal et foncier. Se basant sur les affaires de contentieux qu'il traite en tant qu'avocat, il a indiqué qu'il existe une image tronquée de l'Algérie, soutenant que, contrairement à ce qui se dit en matière de capitaux, des milliards de dollars sont transférés d'Algérie, chaque année, par des investisseurs étrangers, relevant à titre de comparaison que l'investissement étranger en France est très difficile et celui dit stratégique est interdit. Cependant, il a préconisé la non-généralisation de la règle des 51/49% pour la création de partenariat en Algérie, qui devient une question récurrente chez les investisseurs étrangers, notamment auprès des restaurateurs qui détiennent seuls leur savoir-faire, surtout lorsqu'il s'agit d'enseignes reconnues mondialement De son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France, Saïd Moussi, qui a estimé que l'implication des opérateurs français dans des investissements en Algérie reste insuffisante et ce, a-t-il soutenu, que les relations entre les deux pays évoluent dans une atmosphère excellente. Toutefois, il n'a pas manqué de souligner qu'il est impératif que les investisseurs étrangers aient une meilleure image de ce qu'est l'Algérie d'aujourd'hui, notamment avec la nouvelle politique économique, basée sur les infrastructures».