CÉLÉBRATION DU 20 AVRIL À MELBOU L'autre manière de fêter l'événement

Par Arezki SLIMANI -

Journée particulière en Kabylie

La célébration du Printemps berbère n'est pas que synonyme de marché mettant à nu toute les divergences qui minent la région de la Kabylie.

L'événement est pour certains une occasion de réunir tout le monde autour d'une manifestation sportive et culturelle pour marquer un intérêt commun. C'est l'image voulue par le club olympique de Melbou, qui, en cette après-midi du 20 avril a organisé une rencontre de football regroupant les vétérans de tous les grands et petits clubs de la région allant de la JSMB jusqu' à l'ESSétif. Ce moment-là a été rehaussé par la présence des élus de la commune, à leur tête le maire, mais également le sponsor principal en la personne de Driss Saâdane, gérant de l'établissement le Cap sans qui l'événement ne pouvait pas se tenir. Les festivités du 20 Avril, coïncidant avec le double anniversaire du Printemps berbère 1980 et noir 2001 ont été donc clôturées par une rencontre de football qui a son pesant d'or, celui de montrer aux responsables locaux et à toute l'opinion que pour peu qu'on fasse le geste de gazonner le terrain communal, l'Olympique de Melbou peut redorer son blason d'autant. Les compétences et la disponibilité existent, mais ce sont les moyens qui manquent le plus, comme l'explique si bien Boubekeur Rabah, vice-président de l'OM: «Nous célébrons le 20 avril et nous fêtons en même temps nos victoires car comme vous le savez nous sommes, cette année, deux fois champion de wilaya dans les catégories minimes, et cadets». Créé en 2003, l'olympique de Melbou a fait un long parcours avec ses anciens dirigeants dont M. Saou. A leur retrait, le club a sombré dans des moments difficiles. Puis d'autres jeunes sont venus pour «ramer» et mener la barque tant bien que mal à quai. «Nous ne cessons pas d'appeler tout le monde à mettre la main à la pâte pour rehausser le club qui souffre aujourd'hui de l'absence d'un terrain adéquat pour permettre à nos jeunes d'évoluer dans de bonnes conditions et donner le meilleur de soi-même pour honorer cette ville touristique qui regorge de talents. Nous avons besoin d'un stade en tartan car en l'état actuel dès qu'il vente ou qu'il pleuve, ce terrain devient impraticable», ajoute le vice-président du club, qui regrette que «tous les rapports établis auprès des autorités communales et de wilayas ne trouvent pas d'oreille attentive». Melbou est une coquette station balnéaire. Les habitants de la région sont fiers de leurs origines, et parlent de l'Homme d'Afalu avec une certaine fierté.

A L'entrée de la ville vous êtes accueillis par le carré des Martyrs, la statue du Soldat inconnu et la stèle du défunt grand journaliste Mohamed-Abderrahmani, une manière de rappeler aux visiteurs le glorieux parcours de cette région et ses habitants dans l'histoire récente du pays.