EMPLOYABILITÉ DES DIPLÔMÉS À BÉJAÏA 1 669 jeunes insérés en 2016

Par Arezki SLIMANI -

A l'initiative de l'Agence de wilaya de l'emploi de Béjaïa s'est tenue une conférence-débat sur le thème «employabilité des diplômés» à l'auditorium du campus Targua Ouzemour de l'université Abderrahmane-Mira à Béjaïa.

Cet évènement, qui a réuni plus de 70 participants issus des établissements d'enseignement supérieur, des employeurs et des administrations publiques, partenaires, des journalistes, a été clôturée par une signature des conventions de partenariat entre l'agence de wilaya de l'emploi de Béjaïa, l'université et la direction de la formation professionnelle.

Visant à assurer l'insertion professionnelle des diplômés sortant des établissements de la formation professionnelle et l'enseignement supérieur de la wilaya de Béjaïa, l'Awem de Béjaïa a voulu, à travers cette rencontre, partager, discuter et échanger sur les principales problématiques de l'emploi, ainsi que sur les éventuelles difficultés rencontrées par les participants.

Le chef d'agence de la wilaya de l'emploi de Béjaïa (Awem, Belaggoun Rochdi, s'est étalé dans une conférence sur le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, sur fond de la présentation de la nomenclature des métiers et emploi et un aperçu sur les métiers déficitaires.

Il a par ailleurs, présenté un tableau portant sur le taux de l'insertion des diplômés universitaires et de la formation professionnelle en Daip durant la période allant de 2008 à 2016.

A titre d'exemple l'année 2016 a vu l'insertion de 1669 jeunes, dont 1002, soit 60% d'universitaires en CID et 497 issus de la formation professionnelle.

L'Awem de Béjaïa a réussi depuis sa création, l'insertion de 45.839 sortants des Cfpa et de l'université. Au cours de la deuxième conférence, le représentant du centre de formation professionnelle a souligné la contribution de la formation professionnelle dans le secteur économique.

Quant au représentant de l'université de Béjaïa, ce dernier a plaidé le rôle de l'université et l'insertion professionnelle.

L'après-midi qui a été réservé aux débats, d'échanges et de constitution d'ateliers a été animé par les participants et les conférenciers.