IL A ÉTÉ ENTERRÉ HIER EN SON VILLAGE NATAL Le dernier adieu à Saïd Djouder

Par Arezki SLIMANI -

Saïd Djouder, un de ses fils y a été inhumé, en présence du secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, accompagné de Bouguetaya et Boumahdi, membres de la direction nationale, les deux mouhafedhs de Béjaïa et la Soummam, en l'occurrence Abdelhamid Merouani et Saâdi Djerroud ainsi que le directeur de la campagne, les cadres et militants du FLN, le maire de la municipalité de Tizi N'Berber, Lounès Mouhli, ainsi que ses proches et des citoyens de la région d'Aït Bouaïssi. Une foule nombreuse venue saluer pour la dernière fois celui qui a tenu en haleine toute une région des suites de sa disparition, qui s'est soldée par la mort.

Déplacée de la morgue de l'hôpital Frantz Fanon vers son domicile à Bejaïa, la dépouille mortelle a été ensuite acheminée vers la commune de Tizi N'berber et plus exactement à son village natal Tibouaâlamine, située à environ 45 km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa.

Le cortège funèbre a observé ensuite une halte au niveau de la mosquée pour la prière du vendredi. Ce n'est qu'après que la dépouille mortelle a été exposée dans la cour de l'école qui porte le nom de son défunt père, Améziane Djouder, un chahid tombé au champ d'honneur durant la guerre de Libération nationale. Le mouhafedh de Béjaïa intervient pour retracer le parcours militant du défunt au sein des structures du parti à Béjaïa. Membre actif de l'Organisation nationale des enfants de chouhada, le défunt est un militant vétéran du Front de Libération nationale à Béjaïa «Nous avons milité ensemble des années durant et il avait toujours pour souci l'intérêt de sa wilaya et son pays, l'Algérie, pour lequel son père s'est sacrifié», a déclaré le mouhafedh de Béjaïa, assurant la famille de tout le soutien du parti en ces moments douloureux. Ould Abbès, secrétaire général du FLN lui succèdera pour présenter publiquement ses condoléances à sa famille, relevant la fidélité du défunt au parti depuis les premières heures de son militantisme tout comme il évoquera le rôle de son père lors de la guerre de libération. «Comme son père est décédé au champ d'honneur, Saïd Djouder demeurera un martyr de l'Algérie», dira en substance Ould Abbès, visiblement ému. Des prises de parole aussi émouvantes les unes que les autres avant que l'on décide d'inhumer le corps au cimetière du village situé un peu plus bas que l'école. Pour rappel, Saïd Djouder, candidat sur la liste du FLN aux législatives a été découvert mort mercredi dernier à la faveur de l'arrestation de ses assassins qui ont eux-mêmes conduit la police sur le lieu du meurtre. Il a disparu depuis le 30 mars dans des conditions troubles que la police a clarifié un peu lors de la conférence de presse animée par le chef de sûreté de la wilaya de Béjaïa quelques heures après la découverte du corps en état de décomposition. «Le crime relève du droit commun, avait indiqué Benacer Abdellah, précisant que l'enquête se poursuivra pour déterminer le mobile et les circonstances de ce crime qui a plongé tout Béjaïa, en émoi d'autant plus qu'il intervenait en pleine période de campagne électorale pour faire l'objet de toutes les supputations et manipulations.