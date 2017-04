MARCHES, MEETINGS ET CONFÉRENCES-DÉBATS À BÉJAÏA En ordre dispersé

Par Boualem CHOUALI -

La célébration du 20 avril intervient cette année en pleine campagne électorale pour les législatives.

Elle a été marquée par des marches, des meetings et des activités culturelles à travers tout le territoire de la wilaya. Cette année encore nous assisterons à une célébration en ordre dispersé du printemps amazigh: plusieurs activités, marches, meetings et conférences-débats, parfois le même jour et à la même heure, ont été organisés sur le territoire de la wilaya de Béjaïa. Trois marches ont caractérisé le 20 avril de cette année. Deux marches au chef-lieu organisé en sens opposé, du campus universitaire vers le siège de la wilaya pour le MAK et du Théâtre régional Malek-Bouguermouh vers le même siège de la wilaya pour le RCD. La troisième marche, l'oeuvre de Brahim Bennadji, tête de liste de l'Initiative citoyenne, a eu lieu à Sidi Aïch. Le point commun qui les a réunies est sans aucun doute la faible mobilisation relativement aux années précédentes. Est-ce l'officialisation de tamazigh qui a mis fin réellement aux surenchères politiques autour de cette revendication? a repris le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, ce dernier estimant que l'acquis principal dû à l'officialisation de tamazight est la «décrispation politique et sociale» qu'elle a induite. Alors que signifie aujourd'hui de marcher le 20 avril? Pour les anciens miltants du MCB et du combat démocratique, «marcher le 20 avril c'est continuer le combat identitaire en Algérie, car rien de concret n'a été fait sur ce plan par les autorités, même si elle est hissée au rang de langue officielle, il faut lui consacrer des instruments à même de lui permettre de s'épanouir».

C'est dire que le chantier reste entier, puisque cette officialisation qui, le moins que l'on puisse dire, reste équivoque, sachant que, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est venu confirmer ce statut de seconde langue officielle. Il faut relever qu'aucun texte d'application de l'officialisation de tamazight n'est venu un an après. Pour le même secrétaire général du HCA, Il a souligné que l'officialisation «nous interpelle et nous incite à réaliser d'abord et à court terme trois objectifs, à savoir la socialisation de tamazight, la généralisation de celle-ci sur l'ensemble du territoire national et la mise en conformité des textes avec la nouvelle donne constitutionnelle».

En outre, du moment que la prolongation du combat identitaire s'inscrit sur un registre relatif à son développement, pourquoi assistons-nous à une célébration en ordre dispersé? Mais comment cela pourrait être évité en l'absence de toute concertation entre associations et différents acteurs qui n'ont, jusque-là, affiché pratiquement aucune volonté de faire en sorte que cette date soit célébrée dans l'union. Peut-on, à l'avenir, assister à des célébrations en ordre soudé et réuni, autrement qu'en ordre dispersé mais plutôt «avec l'esprit de cohésion qu'il implique». Cet appel est toujours d'actualité et cette idée de célébration du printemps berbère dans le rassemblement mérite une profonde réflexion, car seules des actions convergentes sont à même de faire avancer le combat amazigh.