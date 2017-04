DAVID DJAÏZ, HAUT FONCTIONNAIRE D'ÉTAT ET ENSEIGNANT À SCIENCES PO, A L'EXPRESSION "Ces attentats sont un défi pour notre cohésion nationale"

L'Expression: Quelle lecture faites-vous de l'attentat terroriste survenu aux Champs-Elysées à deux jours de l'élection présidentielle française?

David Djaïz: Je pense que cela s'inscrit dans la longue litanie des attentats commis par des djihadistes «homegrown» depuis 2012 et les tueries de Mohammed Merah. Ces attentats sont un défi pour notre cohésion nationale. Il faut non seulement être capable de les prévenir, grâce au travail des services de renseignement, mais aussi être en situation de désamorcer les instincts de «guerre civile» qui brûlent dans les coeurs de ceux qui commettent de pareils actes. C'est une articulation très fine entre le temps court et l'urgence sécuritaire et le temps long pour rebâtir la cohésion nationale.



Comment expliquez-vous cette montée d'attentats terroristes dans l'Hexagone?

Depuis les tueries du Toulousain Mohammed Merah en 2012, notre pays est frappé par ce qu'il faut bien appeler des djihadistes «homegrown», que l'on pourrait également, pour éviter l'anglicisme, nommer «djihadistes maison». Mohammed Merah, les frères Kouachi, Amedy Coulibaly, les tueurs du Bataclan... sont autant de compatriotes. Ils sont nés en France, ont grandi en France, ont fréquenté l'école française, ont travaillé en France.



Dans quel contexte situez-vous ces attentats?

Lorsque des compatriotes prennent les armes pour assassiner sauvagement d'autres concitoyens, qui plus est des civils innocents, il en va à proprement parler d'actes de guerre civile. Il ne s'agit pas d'une guerre civile, puisque celle-ci suppose l'affrontement entre des factions constituées. Or les djihadistes «homegrown» sont pour le moment bien seuls. Il se trouve que le djihadisme a tout d'une «guerre civile mondiale» au sens où l'entendait Carl Schmitt: il s'agit d'une idéologie pensée globalement. Le caractère «universaliste» et global du djihadisme ne fait pas de doute même si, contrairement au marxisme-léninisme, autre idéologie à vocation universelle, le djihadisme n'a rien de politique, et se veut même antipolitique: sa raison d'être réside davantage dans le jugement dernier que dans la venue d'une société meilleure. Il n'en demeure pas moins que cette idéologie pensée globalement a agi localement.