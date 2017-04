MODIFICATION DU CURSUS DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL Révision de la grille des niveaux

Par Massiva ZEHRAOUI -

«Quelque 500 élèves seulement sont enregistrés annuellement et ce après leur réorientation de la première année secondaire»

Deux diplômes d'enseignement professionnel du 1er et du 2ème degrés (DEP1 et DEP2) seront remplacés par un diplôme de technicien d'enseignement professionnel.

Le cursus d'enseignement professionnel sera révisé. Dès septembre prochain, les deux diplômes d'enseignement professionnel du 1er et du 2ème degrés (DEP1 et DEP2) seront remplacés par un diplôme de technicien d'enseignement professionnel de même classification que le baccalauréat. C'est ce qu'a affirmé jeudi à Alger, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels et ministre de l'Enseignement supérieur par intérim, Mohamed Mebarki révélant la création d'un nouveau diplôme supérieur au niveau 5, appelé «Diplôme de technicien supérieur d'enseignement professionnel» équivalent à deux années d'études à l'université. «Dès septembre prochain, il sera procédé au remplacement des deux diplômes sanctionnant actuellement le 1er cycle de l'enseignement professionnel par un nouveau diplôme sanctionnant un cycle unique de 3 années, le même que le baccalauréat dans la grille des niveaux de qualification», a-t-il indiqué en marge d'une journée d'études sur l'enseignement professionnel.

L'objectif de la classification de ce diplôme dans la grille des niveaux de qualification et dans la durée d'études (la même que l'enseignement secondaire), est de rendre ce cursus «plus attractif aux yeux des élèves et de leurs parents en assurant aux titulaires du diplôme de technicien supérieur d'enseignement professionnel une qualification professionnelle facilitant l'accès au marché du travail et l'acquisition de connaissances pédagogiques permettant la poursuite d'une formation supplémentaire supérieure de niveau 5».

Le ministre a fait état en outre de la création d'un autre diplôme de niveau 5 dit «Diplôme de technicien supérieur d'enseignement professionnel» d'une durée de 24 mois.

Il a rappelé que le Conseil interministériel du 27 mars dernier a approuvé la nouvelle réorganisation du cursus de l'enseignement professionnel et reporté à une date ultérieure l'institution d'un diplôme de niveau 6. Cette proposition reste toutefois «de mise» en complément du diplôme de 2ème degré de niveau 5, a-t-il indiqué.L'enseignement professionnel est assuré actuellement par sept instituts d'enseignement professionnel situés dans les wilayas de Blida, Constantine, Batna, Sétif, Oran et Biskra en filières d'installation et maintenance des systèmes énergétiques, de production mécanique, de techniques de l'électricité et maintenance des équipements industriels et en systèmes informatiques spécialité réseaux.

Soulignant le faible attrait des élèves du brevet de l'enseignement moyen pour continuer les études dans les spécialités proposées par l'enseignement professionnel à cause de l'orientation non obligatoire par le ministère de l'Education nationale, Mebarki a précisé que «quelque 500 élèves seulement sont enregistrés annuellement et ce après leur réorientation de la première année secondaire». Il a en outre déploré «la non-figuration de l'enseignement professionnel dans la fiche des voeux présentée par le ministère de l'Education aux élèves de quatrième année moyenne».