CAMPAGNE ANTIBOYCOTT Les mosquées à la rescousse des politiques

Par Nadia BENAKLI -

Les prêches du vendredi ont été consacrés à l'événement politique des législatives du 4 mai prochain.

Le scrutin du 4 mai prochain s'invite dans les mosquées. Les imams ont répondu hier à l'appel de Mohamed Aïssa. Le prêche du vendredi a été consacré à l'événement politique des législatives du 4 mai prochain. Au lendemain de l'instruction du premier responsable du secteur, les imams sont passés à l'action. «L'acte de voter est un devoir indispensable que chaque citoyen doit accomplir pour préserver la stabilité du pays et ses institutions», a déclaré l'imam de la Grande mosquée d'Alger, Brahim Bendoukha, en s'adressant aux pratiquants. En présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, l'imam de la Grande mosquée d'Alger s'est longuement attardé dans son discours sur l'importance d'un vote massif en sensibilisant davantage ses fidèles. «Si vous n'allez pas exprimer votre voix, d'autres vont exploiter votre silence pour nuire à vos intérêts», a-t-il affirmé en appelant les pratiquants à s'éloigner des partisans du boycott qui dressent des tableaux noires sur le pays. Faisant un tour d'horizon des pays arabes comme la Libye, la Syrie, le Yémen, l'imam a soutenu que l'Algérie est guettée par de nombreuses forces étrangères qui veulent à tout prix s'ingérer dans nos affaires. «Un vote massif sera une réponse forte et une preuve sur la souveraineté du peuple algérien et sa capacité à régler ses problèmes», a-t-il martelé en appelant l'assistance à préserver le testament des chouhada. Jeudi dernier, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa a appelé les imams à sensibiliser les citoyens à une participation massive aux prochaines élections tout en observant la neutralité. «Les imams doivent oeuvrer à convaincre et à sensibiliser les citoyens quant à l'importance des élections législatives tout en observant la neutralité, étant donné que les lois de la République interdisent aux imams de prendre le parti d'aucune formation politique dans leurs prêches», a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse en marge d'une session de formation au profit des imams.

Aïssa a même envoyé une note aux différentes structures à travers le pays pour mobiliser les imams à faire campagne pour une large participation au scrutin du 4 mai prochain. «Nous souhaitons que la société participe au choix de représentants compétents dans la nouvelle APN», a-t-il espéré en se réjouissant de l'initiative des zaouïas qui font des sorties sur le terrain pour sensibiliser davantage les citoyens et garantir le succès de l'élection. Ainsi, en impliquant les mosquées dans cette campagne, le gouvernement redoute sérieusement l'abstention aux législatives. Pour vaincre ce phénomène, le gouvernement n'épargne aucun effort. Voulant à tout prix garantir la réussite de ce scrutin, le pouvoir met le paquet. Depuis la convocation du corps électoral, une large campagne de sensibilisation des citoyens a été lancée à travers les médias et les télévisions. Des affiches invitant le citoyen à exprimer sa voix sont collées un peu partout dans les lieux publics, le métro, les aéroports. Le département de l'intérieur a fait même appel à des personnalités du monde de la culture et du sport pour participer à cette campagne. Des clips vidéos ont été conçus spécialement pour l'événement politique. Le gouvernement descend sur le terrain pour aller à la rencontre des citoyens. au même titre que les partis politiques, le gouvernement Sellal multiplie ses sorties durant cette campagne électorale pour mobiliser les gens au rendez-vous de l'urne en chassant toute tentative de les dissuader.

Les partis politiques font également du vote massif une priorité absolue. Qu'ils soient de la coalition ou de l'opposition et malgré les divergences, les acteurs politiques sur la même longueur d'onde l'importance d'une participation massive au scrutin. «C'est la seule solution pour opérer le changement, c'est la seule alternatives pour consacrer la démocratie, c'est l'unique voie pour sortir de l'impasse, c'est la seule issue pour faire barrage à la fraude», disent les uns et les autres. Il reste à savoir si tout ce tapage médiatique va donner le résultat escompté le jour J? Wait and see!