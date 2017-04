LES CORÉENS MISENT SUR LE MARCHÉ ALGÉRIEN Les modèles Hyundai assemblés à Batna

Par Salim BENALIA -

Global Motors Industries GMI, représentant exclusif de la marque Hyundai Truck& Bus en Algérie, produit une large gamme de véhicules à Batna. Ce panel de produits va de l'utilitaire (H350) et s'étale jusqu'aux véhicules construction (HD270 benne & malaxeur) et tracteur routier (HD600), en passant par la gamme Mighty (HD35, HD65 et HD72) en configuration châssis cabine, plateau-ridelles, frigo et benne, ainsi que la gamme moyen tonnage (HD120 et HD170). GMI, dans les perspectives de son développement compte poursuivre ses efforts pour atteindre le taux minimal d'intégration de 40% à l'horizon 2020 et ambitionne de se lancer dans l'exportation. GMI vient d'inaugurer sa nouvelle succursale à Alger, et ce pour une meilleure visibilité. Ces nouveaux locaux viennent accompagner sa stratégie de développement, notamment pour la gamme bus et camions. L'inauguration de la succursale de Bab Ezzouar, vient d'avoir lieu en présence du directeur général Hoguen Park et du Directeur du bureau Afrique-Moyen-Orient de la division Hyundai Motor Company Commercial vehicules Jae Cheol Rhee. L'événement a vu la présence de nombreux cadres, partenaires et client de la marque. Cette inauguration met en avant la proximité de GMI avec ses clients grâce aux solutions offertes en matière de produits, de service après-vente et de pièces de rechange, assure-t-on. Le nouveau siège visible à partir de l'autoroute de l'Est (rocade nord) s'étend sur une aire de 12.000 m2 avec un espace bâti de 2400 m2. Il inclut un show-room de 800 m2 où est exposée une large gamme de camions et véhicules utilitaires ainsi qu'un atelier après-vente de 1200 m2. Le site a pour vocation de servir de modèle aux autres succursales et agent GMI à travers le territoire national.