«LA NOUVELLE ROUTE DE LA SOIE PASSE PAR L'ALGÉRIE» Foton produit ses camions à Annaba

Par Salim BENALIA -

Le marché automobile algérien, notamment des véhicules utilitaires, connaît une croissance constante des ventes.

La nouvelle route de la soie a pour principale étape, l'Algérie. Le géant chinois Foton s'installe, désormais, dans notre pays dans le cadre d'un joint-venture en vue de produire ses véhicules sur le sol national. L'usine sera initialement implantée à Annaba puis sera située, ultérieurement, à Oran. Une forte délégation chinoise encadrée par l'ambassadeur de Chine à Alger a paraphé le protocole d'accord avec son partenaire KIV Groupe Algérie, à la faveur d'une cérémonie de signature qui vient d'être organisée à l'hôtel Saint-Georges d'Alger. «Ce partenariat stratégique vient sceller la longue amitié algéro-chinoise» a déclaré Son Excellence l'ambassadeur de Chine, en présence d'une assistance où étaient présents de hauts responsables du ministère algérien de l'Industrie et des Mines. Le même intervenant a rappelé tout l'appui qu'apporte le gouvernement chinois aux entreprises qui s'implantent à l'étranger tout en appelant le gouvernement algérien à supporter les marques chinoises, dans le cadre de cet accord gagnant-gagnant. Le directeur général de Foton Chine ainsi que son homologue chargé des projets à l'international ont pour leur part justifié le choix de l'Algérie pour ce projet d'envergure en soutenant que le marché automobile algérien, notamment des véhicules utilitaires, connaît une croissance constante des ventes. Fonton est le plus gros producteur en Chine et se distingue par sa gamme complète de modèles. Foton s'appuie sur un capital de 80 milliard de Yuans, alors que la valeur de la marque est de 100 milliards de Yuans. Cette société chinoise de premier rang mondial fabrique un large éventail de produits comme les vans, les pick-up, les camions, les autocars ou les engins de travaux publics. L'Algérie sera un centre régional majeur pour Foton et ce pour les cinq ans à venir, ont affirmé les responsables chinois qui ont évoqué la livraison de 20.000 unités à l'issue de cette période.

L'usine Foton, dont les travaux ont commencé à Annaba, s'étend sur une surface de 160.000 m2 et produira 5000 véhicules/ an a indiqué M.Ahcène Khodja general manager de KIV Groupe et qui ajoute que ce partenariat est le fruit d'une fidélité de plus de 15 ans au géant chinois Foton. Il a poursuivi en signalant que l'usine produira trois modèles de poids lourds dont le tonnage va de 2,5 t à 6 t. Le temps d'intégration sera d'abord de 7% et atteindra progressivement les 15%, et ce dans le cadre de la formule SKD (2017-2020) une fois que la formule passera au CKD le taux d'intégration sera alors de 40%.