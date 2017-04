LES ISLAMISTES ACCULÉS La leçon oranaise

Par Wahib AïT OUAKLI -

La mouvance est-elle en perte de vitesse? Ou bien encore, le projet et le discours islamistes, en déclin constant, ne font plus recette? Dans les deux cas de figure, rien n'indique le contraire. C'est ce que l'on a relevé du rassemblement devant être populaire et animé en fin de journée de jeudi par les trois partis islamistes unis dans l'alliance qu'ils ont baptisée au nom de l'Union pour la renaissance, justice et développement. Cette alliance est guidée par le trio de Djaballah du Parti des de la justice et du développement, Douibi du Mouvement Ennahda et enfin Belmehdi du Mouvement de la construction nationale. Leur passage jeudi à Oran a été marqué par plusieurs faiblesses et défaillances à commencer par le faux bond observé à la dernière minute par Abdallah Djaballah. Son absence a été publiquement expliquée par «des embarras de santé empêchant le cheikh d'accomplir le déplacement dans la capitale des deux Lions». Une défaillance a été «orchestrée» par la population qui, malgré le début de l'encombrement du week-end et le centre-ville tout en effervescence, a été indifférente, voire blasée et sourde quant à l'appel lancé par l'Union des trois partis islamistes. L'engouement n'était pas en force dans la rencontre organisée par les trois partis réunis à l'effet des élections législatives. Dans la salle de cinéma le Maghreb, ex-Régent, étaient réunis de petits groupuscules éparses occupant de manière inconséquente et décousue les strapontins rouges et attendant l'arrivée des «messies» de l'Union. Prévue à 17h, la rencontre n'a commencé qu'après une heure de retard. En un mot, les islamistes ne séduisent plus, même s'ils usent et abusent du discours religieux. Cheikh Djelloul, ayant renoncé définitivement au raï et aux cabarets pour verser dans le chant religieux suite au décès de son ami en état d'ivresse, n'a pas non plus fait recette malgré sa présence arborant le maillot portant le numéro de l'Alliance avant de se mettre au chant en faisant les éloges du candidat-tête de liste de l'Union des trois partis réunis et unis pour les législatives. Cheikh Djelloul est le vocaliste de la troupe «Al Ouroua El woutka». L'un des curieux présents murmurant d'un ton ironisant en s'interrogeant: «Est-on revenu à l'ère de Djameleddine El Afghani qui a édité une revue baptisée au nom de El Ouroua El Woutka? En somme, la religion a été totalement associée au discours politique dans le regroupement de jeudi sans prendre en compte les alinéas de la Constitution interdisant l'utilisation de la religion dans l'exercice politique. Ayant pris la parole, Mustapha Belmehdi s'est déchaîné en tenant son discours le focalisant et l'argumentant essentiellement par des versets coraniques et des hadidhts du Prophète (Qsssl).