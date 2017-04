ORAN Les policiers libèrent une enfant kidnappée

Par Wahib AïT OUAKLI -

Il n'en fallait pas plus aux services de sécurité d'Oran pour libérer la petite fille âgée de 7 ans. Celle-ci a été l'objet d'un enlèvement perpétré par une femme d'un certain âge le 17 du mois en cours dans le lieu-dit Aïn El Beïda, localité rattachée administrativement à la commune d'Es Senia, située dans la partie sud-ouest de la wilaya d'Oran. La fille, qui a disparu dans la journée du 17 avril, n'a pas rallié le domicile parental à la sortie des classes. Aussitôt alertés, les services de police, appuyés par des membres de la société civile d'Oran, se sont mis en branle en lançant une vaste opération de recherches ratissant tous les lieux environnants de la localité de Aïn El Beïda. Les investigations, menées dans le cadre rigoureux de la mise en application du dispositif d'alerte portant sur la lutte contre les kidnappings d'enfants, ont, en un laps de temps très court, été concluants. La fillette a été libérée saine et sauve, tout en procédant à l'arrestation du ravisseur, une femme, qui est, selon la source policière, proche de la famille de la victime. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mise en cause a perpétré son coup suite à un différend l'opposant à la famille de la victime, très précisément avec la mère de la fillette. Un dossier d'accusation a été élaborée contre l'accusée reposant sur l'enlèvement de l'enfant et sa séquestration.