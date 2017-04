LG PRÉSENTE UN PRODUIT ÉCOLOGIQUE, ULTRASILENCIEUX ET PERFORMANT Le climatiseur le plus économique du monde

Par Walid AÏT SAÏD -

La technologie Inverter permet une économie d'énergie allant jusqu'à 70% par rapport aux compresseurs conventionnels, tout en étant capable de refroidir ou de chauffer votre chambre jusqu'à 40% plus vite...

Ils est présent dans tous les foyers. Les Algériens lui vouent un amour et un respect sans égal. C'est leur meilleur ami qui les accompagne tout l'été, vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de l'indispensable climatiseur... Oui, le climatiseur est la solution miracle pour passer un été à «l'ombre». Mais les consommateurs sont de plus en plus exigeants pour trouver l'appareil parfait, efficace et économique. C'est justement ce que propose LG, avec ses nouveaux climatiseurs dotés de technologie Inverter. En effet, après des années de recherche le géant sud-coréen a réussi à lancer le climatiseur qui consomme le moins au monde. La technologie Inverter, est une technologie impressionnante qui permet une économie d'énergie allant jusqu'à 70% par rapport aux compresseurs conventionnels, cela grâce à la méthode opérationnelle sophistiquée de l'onduleur, son compresseur ne fonctionne pas à pleines capacités tout le temps. Lorsque la vitesse est plus basse, l'énergie nécessaire est au plus bas et vous dépensez moins d'argent pour l'électricité. Mieux encore, les climatiseurs dotés de cette innovation exclusive sont capables de refroidir ou de chauffer votre chambre jusqu'à 40% plus vite que les climatiseurs classiques. Cela est dû au fait qu'au début du processus, l'onduleur utilise plus d'énergie que le non-Inverter et diminue la puissance lorsqu'il se rapproche de la température désirée. De ce fait, cette technologie est considérée comme une véritable solution pour la climatisation de la génération future en raison de cette efficacité énergétique impressionnante.

Les systèmes de climatisation conventionnels ne comportent que deux niveaux de puissance. Ils sont activés avec une performance de 100% ou désactivés avec une performance de 0%. Ce qui n'est pas le cas avec les systèmes de climatisation Full Inverter. La technologie Inverter utilise des onduleurs qui sont des dispositifs de conversion de fréquence qui contrôlent la tension électrique, le courant et la fréquence. Étant donné que la technologie Inverter permet un contrôle minutieux de la température ambiante, les climatiseurs équipés d'onduleurs peuvent ainsi réduire la consommation annuelle d'énergie. Comparée aux solutions conventionnelles de climatisation, la technologie Inverter peut contrôler le refroidissement et le chauffage de manière appropriée en fonction de la température ambiante. Grâce à la technologie Inverter, les climatiseurs peuvent ainsi atteindre de hauts niveaux de performance tout en réduisant la quantité d'électricité utilisée. Cerise sur le gâteau, ces climatiseurs sont plus silencieux. Le ventilateur extérieur et le moteur Bldc de LG éliminent les bruits inutiles pour un fonctionnement en douceur, réduisant de façon significative les nuisances sonores insupportables des climatiseurs conventionnels. Enfin, il faut signaler que ces climatiseurs ont une durée de vie plus longue du fait qu'ils bénéficient d'un revêtement anticorrosion exclusif Gold Fin permettant d'améliorer la durée de vie du système. Le Gold Fin forme une barrière protectrice à la surface de l'échangeur thermique afin de le rendre plus résistant à la corrosion, ce qui prolonge sa durabilité. Alors si vous voulez un bol d'air frais, n'hésitez plus, sautez le pas Inverter...surtout que c'est garanti 10 ans!