LÉGISLATIVES : SÉCURISATION DES LÉGISLATIVES, VOTE DES MILITAIRES ET LUTTE ANTI Gaid Salah dit son mot

Par Ikram GHIOUA -

Toutes les mesures sécuritaires ont été prises à même d'assurer le bon déroulement de ces élections

«Soyez sûrs que toutes les frontières de l'Algérie ne serviront jamais de passage d'insécurité et de risques d'instabilité, mais resteront une source inépuisable de sécurité et de paix...»

Pour la première fois depuis le début de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain, l'institution militaire s'est exprimée sur cette échéance électorale considérée comme déterminante. «Toutes les mesures sécuritaires ont été prises à même d'assurer le bon déroulement de ces élections législatives, prévues le 4 mai prochain», a déclaré le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, qui était en visite à 4e Région militaire à Ouargla. «Nous avons veillé à adopter une approche de terrain avec précaution et anticipation, afin d'assurer la sécurité et la stabilité à travers l'ensemble du territoire national et tout au long de nos frontières nationales» a encore assuré le chef d'état-major de l'ANP. Par cette déclaration, l'armée vient d'offrir son gage de sécurité en ces moments de troubles régionaux, voire même mondiaux. «Malgré l'ampleur des crises que connaît la région et l'investissement maléfique dans le terrorisme, pour s'en servir comme moyen de destruction des peuples paisibles, soyez sûrs que toutes les frontières de l'Algérie ne serviront jamais de passage d'insécurité et de risques d'instabilité, mais resteront une source inépuisable de sécurité et de paix, car défendre la souveraineté de l'Algérie et préserver son indépendance nationale est notre ultime objectif». Pour le général de corps d'Armée Ahmed Gaid Salah, l'armée saura toujours anticiper sur les événements pour déjouer toute tentative de déstabilisation. «l'armée évalue l'ampleur de ces défis, prédit ces évènements et anticipe ses intentions, et connaîtra inlassablement comment s'y préparer convenablement pour faire face, à tout moment, à ceux qui visent de porter atteinte à notre pays», a insisté Gaid Salah. Qualifiant les prochaines législatives de capitales et déterminantes pour le pays, le vice-ministre de la Défense nationale a rappelé que «le devoir de citoyenneté exige des personnels de l'Armée nationale populaire d'accomplir leur devoir électoral hors des casernes, et ce, conformément aux lois de la République et suivant les mesures prises en coordination avec le ministère de l'Intérieur». Un autre garantie qui vient réaffirmer la neutralité de l'armée dans de scrutin sans pour autant faillir au devoir de sécurité. ««Il est clair d'affirmer à cette occasion que ce que recèle aujourd'hui le corps de bataille de l'Armée nationale populaire en termes de capacité efficace de combat, de grande disponibilité opérationnelle et de louables phases de développement, est incontestablement le fruit des efforts soutenus consentis durant ces dernières années à plusieurs niveaux», a-t-il noté.

Par ailleurs, et lors de ce déplacement à Ouargla, le vice-ministre de la Défense nationale se doit l'engagement de s'enquérir lui-même «de la disponibilité opérationnelle des unités de l'Armée nationale populaire mobilisées le long de nos frontières et de la situation sécuritaire prévalant dans la Région», pouvons-nous lire dans un communiqué du ministère de la Défense transmis à notre rédaction. Ce déplacement entre dans le cadre de la dynamique des visites sur le terrain que le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire effectue aux différentes Régions militaires, permettant d'établir une évaluation de l'exécution du programme de préparation au combat pour l'exercice 2016-2017, à travers des exercices tactiques planifiés. A cet effet, souligne le communiqué «le général de corps d'Armée a supervisé, aujourd'hui vendredi dernier au niveau du Secteur opérationnel nord-est In Amenas, wilaya d'Illizi, l'exécution d'un exercice tactique avec tirs réels, et auquel ont pris part différentes unités des Forces terrestres et aériennes». Cet exercice a pour objectif «l'entraînement des éléments et des unités aux situations de combat proches du réel, ainsi que l'évaluation du niveau d'aptitude des unités à mener leurs missions avec la précision requise». Au champ de manoeuvres et en compagnie du général-major Cherif Abderrezak, commandant de la 4e Région militaire, le MDN ajoute «le général de corps d'Armée a supervisé de près les actions de combat menées par les unités engagées, distinguées d'un professionnalisme remarquable dans toutes leurs étapes, avec un niveau tactique et opérationnel très appréciable, reflétant une rigueur de planification et d'organisation, et d'un haut niveau de compétence des cadres dans le montage et la conduite des différentes actions de combat, ainsi que du savoir-faire et de l'aptitude des éléments à maîtriser les différents systèmes d'armes et des équipements mis en service, ce qui a contribué amplement à la réalisation de résultats très satisfaisants en termes de précision de tirs». Lors d'une rencontre d'évaluation des étapes de cet exercice, précise la même source «le général de corps d'Armée s'est réuni avec les éléments des unités engagées, en les saluant et félicitant pour leurs efforts soutenus, consentis tout au long de l'année de préparation au combat, notamment lors de la préparation et l'exécution de cet exercice couronné d'une parfaite réussite».