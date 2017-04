OUYAHIA À AÏN TÉMOUCHENT ET SIDI BEL-ABBÈS "Il faut réhabiliter le travail"

Par Mohamed BOUFATAH -

Il a préconisé «l'ouverture d'un dialogue national sur l'économie pour créer un consensus et amorcer une relance économique».

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a animé hier deux meetings à Tlemcen et à Oran. Il a appelé, jeudi à Ain Témouchent, à réhabiliter le travail pour édifier le pays et éviter l'endettement extérieur. Le directeur du cabinet de la présidence de la République a préconisé «l'ouverture d'un dialogue national sur l'économie pour créer un consensus et amorcer une relance économique par une réhabilitation du travail, une exploitation optimale des richesses du pays, la promotion de l'investissement dans les secteurs de l'agriculture, l'industrie et du tourisme en tant qu'alternatives pour dépasser la crise découlant de la baisse drastique des prix du pétrole». Il a mis en garde contre le recours à l'endettement extérieur, rappelant «les recommandations proposées par le FMI pour sortir de la crise financière que traverse l'Algérie, notamment la suspension des soutiens sociaux et à l'investissement, la dévaluation du dinar, la suppression de la règle des 51/49%». «Par ces recommandations, «ils veulent étouffer l'Algérie», a-t-il ajouté. Nous sommes fermement opposés et nous n'aurons pas recours à l'endettement», a-t-il souligné dans ce contexte. Le même responsable a réitéré son attachement au soutien à la Réconciliation nationale, au programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a permis de préserver le pays et son unité. Enfin, il a plaidé pour quatre axes principaux adoptés par le RND, lors de sa campagne pour les législatives du 4 mai, et portant sur la protection du pays, de sa stabilité et de son unité, l'amélioration de la gestion de l'Algérie, la relance économique à travers une exploitation optimale des ressources et l'amélioration des politiques sociales en Algérie. A Sidi Bel-Abbès, il a réaffirmé l'engagement de son parti à soutenir l'économie nationale et sa relance». Le patron du RND a appelé à «édifier une économie forte par les Algériens eux-mêmes et par le soutien de l'investissement et la levée des entraves auxquelles font face les investisseurs». Il a, à cette occasion, réaffirmé «la poursuite par son parti de l'appui à la politique sociale, consacrée dans la proclamation du 1er novembre 1954 et son engagement à améliorer les conditions de vie des citoyens». Il a également réaffirmé que «le RND ne renoncera pas à son parcours et ses choix stratégiques basés sur le soutien des couches vulnérables de la société et les jeunes». Dans son contexte, Ouyahia s'est engagé à «poursuivre le programme de réforme de la santé pour assurer à tous les citoyens une couverture sanitaire adéquate, à soutenir les différentes réformes touchant le secteur éducatif et à permettre aux couches sociales à bas revenus d'accéder à un logement social pour préserver leur dignité».