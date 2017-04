ANNABA Les propos musclés de Ould Abbès

Par Wahida BAHRI -

Avec des propos sonnant l'avertissement, le secrétaire général du Front de Libération nationale, Djamel Ould Abbès, a mis en garde contre toute atteinte à un quelconque candidat de sa formation.

Dans un rassemblement populaire organisé jeudi, en fin d'après-midi, au Théâtre régional d'Annaba, le SG du vieux parti, a transmis un message et non des moindres «Celui ou ceux qui touchent à un simple élément du FLN, me trouveront devant eux et je leur ferai face», a d'emblée lancé Ould Abbès. Une démonstration de force qui, selon certains observateurs, renseigne d'ores et déjà sur les résultats du scrutin. Parlant de la composante de la liste des candidats de sa formation, Djamel Ould Abbès a signifié qu'elle est composée de candidats aussi compétents les uns que les autres «70% de nos candidats sont des universitaires», a- t-il dit, en précisant que ce choix est fait sur instruction du président de la République. «Nos candidats sont capables de représenter la wilaya d'Annaba et de porter avec honnêteté les préoccupations de ses habitants à la sphère du Parlement», a rassuré Ould Abbès. S'étalant sur la liste des candidats, le porte-parole du vieux parti a précisé que «Boudjema Talai est la locomotive pour la victoire du parti aux législatives du 4 mai prochain dans la wilaya d'Annaba et qu'il est aussi un acquis pour son développement», ajoutant: «Nous n'avons pas de super militant au FLN et de militant de second rang. Tous les éléments sont égaux dans notre parti», a lancé Ould Abbès. Sur un ton très calme, l'orateur a parlé d'une nouvelle philosophie et d'une nouvelle vision de la politique du parti. «Le FLN a une nouvelle philosophie ainsi qu'une nouvelle vision dans sa politique. Il y a eu des membres du comité central et des moudjahidine qui ont présenté leur candidature, mais je leur ai demandé de rester militants. Et ce sont ceux-là, les vrais militants», a-t-il dit. Une politique qui, selon Ould Abbès, permet à tout un chacun de gravir les marches du parti. Abordant le volet du développement économique national, Ould-Abbès a repris les propos des candidats de sa formation. «Je m'engage dans cette bataille avec des armes et des références. Ces dernières composent notre programme qui est celui du président de la République», devait lancer l'orateur qui a rappelé les acquis socioéconomiques réalisés par le chef de l'Etat, que son parti soutient et oeuvre à leur aboutissement «Le programme du président de tous les Algériens est le programme du FLN et de ses militants», a souligné Ould Abbès. Le SG du vieux parti a ponctué son discours par des propos, adressés sans doute à ses concurrents, présents en grand nombre au meeting. «Celui qui soutient le FLN soutient l'état», a lancé Ould Abbès. Et d'ajouter: «Celui qui nous porte atteinte, subira le sort de la Tunisie», a martelé l'orateur. Rappelant depuis la wilaya d'Annaba, à ceux qui se reconnaîtront, un grand acte de la grandeur de son auteur feu Houari Boumediene, qui avait laissé dans le noir, toute la Tunisie, dont feu Bourghuiba à l'époque s'était ingéré dans une affaire qui le dépassait. Avec un enthousiasme bien distingué de la glorieuse épopée du FLN, que l'orateur a qualifié d'unique dépositaire de l'indépendance du pays, Ould Abbès s'est dit confiant pour son parti. «Depuis sa création, le FLN a toujours remporté des batailles. C'est pourquoi je suis optimiste quant à la majorité absolue des sièges mis en compétition» a affirmé serieusement le SG du fLN