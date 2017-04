MARCHÉ DES ASSURANCES EN 2016 La production s'élève à 133,9 milliards de DA

Par Ali TIRICHINE -

Le secrétaire du Conseil national des assurances, Benbouabdellah Abdelhakim, et Kassali Brahim Djamel, président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR) ont organisé jeudi une conférence de presse conjointe.

Les deux responsables ont souligné que les réalisations au 31 décembre 2016 du marché des assurances s'élèvent à 133,9 milliards de DA (y compris les acceptations internationales), enregistrant ainsi une hausse de 2% comparativement au 31 décembre 2015.

Il est aussi indiqué que le chiffre d'affaires réalisé par les assurances de dommages est de loin le plus important avec 119,4 milliards de DA, soit une hausse de (0,6%) comparativement à 2015 et une part de marché de 89,2%. Le reste étant réalisé par les assurances des personnes. Une analyse par branche du bilan des assurances de l'année dernière permet de déceler, selon les deux responsables, que l'automobile a connu une baisse de 1,4% quoi qu'elle continue de représenter 54,6% de parts de marché. L'assurance automobile enregistre un montant de 65,3 milliards de DA, soit la moitié de toute la production du secteur.

Selon le bilan des assurances de 2016 établi par le CNA, dans cette branche, les garanties facultatives (risques non obligatoires) suivent également une tendance baissière avec un taux de 1,8% par rapport à la même période 2015. Quant aux risques obligatoires, ils progressent de 0,3% et occupe 20,3% du portefeuille de la branche.

Au titre du repli figure celui de l'agriculture (10,3%) dû aux baisses respectives des sous-branches dommages agricoles (50,8%) et la production végétale qui diminue également 17,7% à côté de la production animale qui régresse de 9,6%. Ces branches représentent 59% du portefeuille de la branche. Et inversement, la sous-branche responsabilité civile agriculteur affiche une croissance de 5,7% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Il faut aller chercher les hausses de production dans la banche transport 21,3% et crédit 23,9%.

La hausse a été constatée dans l'ensemble des sous-branches transport comme l'aérien marquant une évolution de 79,1% soit +1,1 milliard de DA en valeur), et ce suite à la souscription d'un important contrat en assurance «spatiale», suivie de la-sous branche transport terrestre avec une augmentation de 11,4% (soit +111,1 millions de DA).

Les sous-branches transport ferroviaire et transport maritime enregistrent respectivement des accroissements de 1750,7% et 1,1%. Selon le bilan des assurances de 2016, le crédit est aussi en hausse de 23,9%. L'assurance-crédit est générée par toutes les sous-banches à savoir la vente à tempérament qui marque une hausse de 618% suite à la promulgation de la loi relative au crédit à la consommation de 2015, insolvabilité générale avec 25%, le crédit à l'exportation avec 13,2% et crédit hypothécaire avec 24,4%.

Quant aux parts de marché, le poids des sociétés d'assurance de dommages à capitaux privés s'élève à 23,3%. Leur chiffre d'affaires commun, d'un montant de près de 27,9 milliards de dinars, connaît une hausse de 3,4% comparativement à la même période de 2015. Le reste est généré par les compagnies publiques.