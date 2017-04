COOPÉRATION ALGÉRO-AMÉRICAINE Entrée en vigueur du traité d'entraide judiciaire

Par Amar INGRACHEN -

Nous venons, à travers cette cérémonie, acter l'entrée en vigueur du Traité d'entraide judiciaire

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassane Rabehi, et l'ambassadrice américaine en Algérie, Mme Joan A. Polaschik, ont paraphé le document jeudi à Alger.

L'Algérie et les Etats-Unis sont d'excellents partenaires, mais ils entendent le devenir davantage. Pour ce faire, il ont donné une assise juridique et leur coopération, notamment dans le domaine de la sécurité. Ainsi, le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre l'Algérie et les Etats-Unis, signé le 7 avril 2010, est entré en vigueur à la faveur de la signature par les deux parties, jeudi à Alger, des documents portant échange des instruments de ratification de ce traité.

Les documents ont été paraphés par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassane Rabehi, et l'ambassadrice américaine en Algérie, Mme Joan A. Polaschik. «Nous venons, à travers cette cérémonie, acter l'entrée en vigueur du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale que l'Algérie et les Etats-Unis ont signé le 7 avril 2010», a déclaré Hassane Rabehi, en précisant que l'Algérie «se félicite de cet acquis important qui vient opportunément compléter le cadre juridique de la coopération entre les deux pays».

Hassane Rabehi a également tenu à souligner que la coopération algéro-amérivcaine, bien qu'elle ait été toujours excellente, manquait parfois d'assise juridique, notamment dans le domaine de la sécurité, ce qui n'est plus le cas désormais. «Par-delà sa portée politique au plan de notre relation avec un pays ami et un partenaire stratégique de l'Algérie, ce traité traduit la volonté des deux gouvernements de doter notre étroite et excellente collaboration, notamment dans le domaine de la lutte antiterroriste et contre la criminalité sous toutes ses formes, de l'ancrage juridique qui lui a fait défaut jusqu'à présent», a-t-il expliqué dans ce sens.

En effet, ajoute encore le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, il est attendu que la mise en oeuvre des dispositions de ce traité confère à la coopération judiciaire algéro-américaine «davantage de célérité et d'efficacité» et qu'elle permette aux deux pays de «converger leurs moyens et leurs stratégies d'action au service d'une riposte concertée qui soit à la mesure des dangers que posent ces deux fléaux dangereux pour la paix et la stabilité des deux pays». De son côté, l'ambassadrice américaine à Alger, Joan A. Polaschik, a indiqué que «le Traité fournit un large éventail d'outils pour soutenir cette assistance, notamment la récolte des dépositions ou déclarations des témoins, la présentation de documents, de dossiers et autres éléments de preuve, la localisation ou l'identification de personnes ou d'objets, la remise de documents juridiques, le transfert temporaire de personnes en détention pour témoignage ou autre assistance, l'exécution de mandat de perquisition et de saisie, ainsi que l'assistance à l'identification et au recouvrement des produits ou instruments de crime». Joan A. Polaschik a ajouté que l'entrée en vigueur de ce traité représente «un nouveau pas dans le raffermissement d'un partenariat bilatéral fort entre l'Algérie et les Etats-Unis». Ce faisant, elle a exprimé son souhait de continuer à «collaborer avec le gouvernement et le peuple algériens pour développer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines».