LÉGISLATIVES : LES DEUX PREMIÈRES FORCES POLITIQUES DU PAYS SE DISPUTENT LE LEADERSHIP Le duel FLN-RND sera-t-il contesté?

Par Mohamed TOUATI -

Ould Abbès et ouyahia

Ces deux partis qui règnent sans partage sur le palais Zighoud-Youcef lorgnent légitimement la chefferie du gouvernement, une ambition que veut notamment leur contester la mouvance islamiste.

L'échiquier politique sera-t-il bouleversé le 4 mai? Les paris sont ouverts. Même si l'on semble se diriger vers un statu quo de la scène politique. Les deux premières forces politiques du pays qui se disputeront le leadership de la prochaine législature sont probablement bien partis pour le préserver. Le duel FLN-RND sera-t-il pour autant contesté? Il serait étonnant que le Front de Libération nationale, véritable machine électorale puisse laisser des plumes à moins que le Rassemblement national démocratique, son rival de toujours, mais néanmoins allié pour gouverner n'en décide autrement. Une rivalité exacerbée au fur et à mesure que la campagne avance. Les ténors de ces deux partis se rendent coup pour coup. Une lutte fratricide nécessaire pour le patron du RND qui à défaut de détrôner l'ex-parti unique tentera de consolider sa place de dauphin. C'est certainement sur ce terrain et de ce point de vue que la campagne pourrait théoriquement nous réserver des surprises. Le jeu en vaut la chandelle. Ces deux partis qui règnent sans partage sur le palais Zighoud-Youcef lorgnent légitimement la chefferie du gouvernement. Une ambition que veut notamment leur contester la mouvance islamiste. Reste à savoir si la campagne que mènent tambour battant ses leaders lui permettra de monter sur le podium. Les tribuns ne manquent pas: Makri, Djaballah, Bouguerra Soltani... Pour ne citer que ceux-là. Leur point faible: C'est de partir en rangs dispersés même si des fusions ont été opérées. Le Front pour la justice et le développement (FJD) et Ennahda, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) et le Front du changement (FC), fondé par un des dissidents (du Msp) les plus en vue, Abdemadjid Menasra. Leur objectif? Réactiver un vieux projet: la prise du pouvoir. Le MSP s'y voyait déjà avec sa stratégie qui a consisté à participer aux différents exécutifs, pratiquement sans interruption depuis les élections pluralistes, présidentielle de 1999, jusqu'à ce qu'il claque la porte de l'Alliance présidentielle pour se placer dans la perspective des élections législatives de 2012 tablant sur une «vague verte» dans le sillage du «printemps arabe» qui a porté les islamistes au pouvoir en Tunisie et au Maroc. «Vous savez, cette année-là (2012, ndlr) coïncidera avec le 50e anniversaire de l'indépendance du pays. Nous avons coché cette date parce qu´elle coïncide avec le 50e anniversaire de l´indépendance du pays. Et nous représentons justement cette génération et ses préoccupations futures», avait confié le 29 août 2009 dans une interview fleuve accordée au quotidien arabophone Asharq el-Awsat, l'ex-patron du MSP, Bouguerra Soltani. Ce fut Waterloo. Le rêve a viré au cauchemar. Les islamistes se remettent à espérer cinq années plus tard. La tâche sera rude. Il va falloir compter avec certaines grosses pointures. Certes le FFS devra composer pour la première fois sans son emblématique leader: Hocine Ait Ahmed, avec à sa tête un nouveau premier secrétaire, mais sans certains de ses poids lourds (Ahmed Djeddaï, Dalila Taleb, Djamel Zenati...) qui incarnaient sa force. Le RCD est lui aussi entré dans l'arène avec un nouveau patron et des dissidences à la pelle. Le Parti des travailleurs s'est mis de la partie avec à sa tête Louisa Hanoune et une «garde rapprochée» qui connaît une stabilité incontestable. L'icône du PT arrivera-t-elle pour autant à galvaniser les foules? Il lui reste encore quelques jours pour convaincre. Ces trois formations peuvent prétendre cependant au statut de «valeur refuge» et capter les voix insatisfaites. A moins que le MPA de Amara Benyounès ou le TAJ de Amar Ghoul, ne s'attribuent le rôle de seconds couteaux. L'affaire est loin d'être tranchée.