FIRST HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT INTERNATIONAL 300 professionnels à Annaba

Par Wahida BAHRI -

Annaba se place deux jours durant dans la cour des grands pour accueillir la1ère Conférence internationale sur le management hôtelier et touristique (Htmic 2017), prévue les 26 et 27 du mois en cours.

L'événement qu'abritera l'hôtel Sheraton, se focalisera sur un large panel de concepts en rapport avec l'industrie touristique moderne. Prendront part à cette rencontre international, la première du genre à Annaba, plus de 300 professionnels de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie internationale, représentant plusieurs pays, ceux du Bassin méditerranéen notamment.

La diversité des thèmes de la rencontre renseigne sur le challenge engagé par les autorités publiques l'Etat, notamment à l'échelle locale, afin de hisser le secteur du tourisme au rang d'économie rentable, pour se défaire de la dépendance économique des hydrocarbures. Sont retenus pour participer à cette manifestation, des responsables influents du secteur, parmi lesquels des représentants de chaînes internationales d'hôtellerie, des managers de premier rang d'hôtels et de structures d'hospitalité.

Feront aussi partie du peloton des invités de Bouna l'antique, des organismes gouvernementaux, des investisseurs et des propriétaires d'hôtels. Placée sous l'égide du ministère de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, la rencontre devra surtout permettre aux participants locaux d'acquérir plus d'informations et de connaissances sur le management hôtelier et touristique. Ainsi, le programme de la First Htmic traitera d'importants axes régissant le secteur du tourisme dont la politique et la stratégie touristiques, le contrôle dans l'hôtellerie, le marketing territorial, comment faire de la mondialisation du tourisme un atout et non une contrainte. Ces thèmes et tant d'autres devront faire l'objet d'interventions des participants qui clôtureront l'événement avec un rapport et des recommandations. La rencontre sera aussi une opportunité pour les acteurs versés dans l'hôtellerie et le tourisme de s'imprégner de l'expérience et le savoir-faire de leurs homologues participants, aux fins d'une politique répondant aux exigences d'un marché marqué par une modernisation mondiale concurrentielle. Cette dernière, notons-le, manque crucialement de compétences capables de relever le défi du redressement auquel aspire la politique de réforme du secteur en Algérie. Ainsi, conscient de l'impact du volet hôtelier- touristique dans le développement du pays, le directeur du tourisme et de l'artisanat (Dttw) de la wilaya d' Annaba Bounafaâ, représentant du ministère de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat et le directeur général de la société Bestkom de Skikda ont, lors, d'un point de presse organisé en perspective de l'événement, mis en relief le double impact de cette conférence internationale, tant pour les professionnels du secteur à l'échelle nationale que locale.

«Aujourd'hui, notre pays se tourne vers le secteur du tourisme.», s'est accordé à dire le directeur du tourisme de la wilaya de Annaba, Bounafaâ. L'interlocuteur reconnaissant le rôle incontournable de ce secteur, a révélé que 51 projets hôteliers sont retenus et en cours de réalisation à Annaba, sur les 1400 à l'échelle nationale, dont 500 privés sont en cours de réalisation. «Cela renseigne sur l'importance qu'accorde l'Etat algérien au secteur de l'hôtellerie et au tourisme», a précisé le directeur du tourisme. Ce dernier a, par ailleurs, annoncé pour la saison estivale 2017 l'ouverture d'ores et déjà de trois hôtels, respectivement Dar Chadli Ben Djedid, Dar Elyès et El Hoggar. Ces nouvelles structures vont assurer au moins 60 postes d'emplois. Rappelons que l'organisation de cette manifestation s'inscrit, comme indiqué par les responsables de la wilaya d'Annaba, dans le cadre des démarches entamées par le ministère de tutelle, en signe de changement de sa stratégie d'approche pour un élan plus conséquent du développement touristique en Algérie, notamment à l'est du pays, à Annaba, Guelma et El Tarf entre autres.