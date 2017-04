AMBASSADEUR DE FRANCE EN ALGÉRIE Xavier Driencourt nommé officiellement

En remplacement de Bernard Emié, appelé à d'autres fonctions, Xavier Driencourt a été nommé officiellement ambassadeur de France en Algérie. «M. Xavier Driencourt, ministre plénipotentiaire hors classe, en fonction à l'administration centrale, est nommé ambassadeur, haut représentant de la République française auprès de la République algérienne démocratique et populaire, en remplacement de M.Bernard Emié, appelé à d'autres fonction», est-il noté dans un décret signé par le président français François Hollande et paru au Journal officiel. Il convient de rappeler que M.Driencourt a déjà occupé ce poste d'ambassadeur en Algérie entre 2008 et 2012.