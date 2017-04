IL ÉTAIT HIER À MASCARA Moussa Touati parle aux jeunes

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a appelé hier à Mascara les jeunes à voter massivement le 4 mai prochain pour «protéger et préserver leur avenir». Animant un meeting électoral au chef-lieu de wilaya, Moussa Touati a souligné que les jeunes sont concernés plus que les autres par la participation au vote car ils aspirent à un avenir radieux que seul le choix d'hommes compétents et intègres aux institutions élues peut garantir.

Pour lui, ces futurs élus seront tenus de travailler afin de protéger les intérêts des citoyens et refuser toutes les politiques qui peuvent porter préjudice aux couches les plus vulnérables de la société.

L'intervenant a rappelé que son parti porte un message politique qu'il défend, lors de la campagne électorale. Ce message vise à répandre l'esprit patriotique dans la société et la mobilisation de tous en faveur du projet national, basé sur les constantes nationales.

Moussa Touati a ajouté que le FNA appelle à l'amélioration de la situation actuelle qui n'est pas une fatalité pour les Algériens.

Il a également mis en garde contre toute manoeuvre menaçant le scrutin du 4 mai, comme l'utilisation de l'argent sale lors de la campagne électorale et les fausses promesses.