LE DÉFICIT COMMERCIAL En baisse de 50% au premier trimestre

Le déficit commercial de l`Algérie s'est chiffré à 2,74 milliards de dollars sur le premier trimestre de 2017, contre un déficit de 5,54 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une baisse du déficit de plus de 50%, a-t-on appris auprès des douanes.

Les exportations ont augmenté à 8,944 milliards de dollars entre janvier et fin mars de l`année en cours contre 6,32 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une hausse de 41,52% correspondant à une augmentation de 2,62 milliards de dollars, précise le Centre national de l`informatique et des statistiques des douanes (Cnis). Pour les importations, elles ont légèrement baissé en s`établissant à 11,684 milliards de dollars en janvier-mars 2017 contre 11,862 milliards de dollars en janvier-mars de l`année écoulée, soit un recul de 1,5%. Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 77% contre 53%.