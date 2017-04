GRÂCE AU SANG-FROID ET AU PROFESSIONNALISME D'UNE JEUNE PILOTE D'AIR ALGÉRIE Une catastrophe évitée à in salah

Par Abdelkrim AMARNI -

L'un des deux moteurs d'un appareil ATR 72 qu'elle pilotait s'était arrêté après le décollage.

Le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, ainsi que les 73 passagers du vol Air Algérie reliant la ville de In Salah à Alger, ont eu la peur au ventre lorsqu'un des deux moteurs de l'avion ATR 72 qui les transportait, s'est arrêté. N'était-ce le grand professionnalisme de la pilote d'Air Algérie, tel que qualifiée par le ministre, qui a su faire face à cette situation avec sang-froid et sauver ainsi la vie à toutes les personnes qui étaient à bord de l'avion.

Les professionnels de l'aviation sont unanimes pour dire que «piloter un avion avec un seul moteur en état de marche et atterrir sans conséquences sur les passagers relève de l'exploit» dont le mérite revient à cette jeune pilote. «L'appareil avait décollé vendredi de l'aéroport de In Salah à destination d'Alger avant qu'un incident technique ne survienne, contraignant ainsi la commandante de bord à rebrousser chemin juste après le décollage», a rapporté le journal électronique TSA en précisant que «l'un des deux moteurs de l'avion s'était arrêté».

«Après le décollage vers la capitale, il a été constaté qu'il y avait quelque chose «d'anormal».

Près de 20 minutes plus tard, l'avion rencontrait de grandes difficultés à voler (...) avec un seul moteur puisque l'un des deux moteurs s'était arrêté juste après le décollage», a expliqué le ministre Mihoubi qui se trouvait parmi les passagers de cet avion.

Il faut savoir que les conditions météorologiques étaient extrêmes. D'ailleurs, un Bulletin météorologique spécial (BMS) avait été émis jeudi par l'Office national de météorologie (ONM) prévoyant «des vents forts, pouvant atteindre la vitesse de 80 km/heure sur les régions du Sahara central, le nord du Sahara et les oasis qui seront suivis de fréquents vents de sable, réduisant ainsi fortement la visibilité».

Pour rappel, l'aéroport de Hassi Messaoud a été fermé mercredi suite à un affaissement de la roulette avant d'un avion sans passagers de Tassili Airlines, a-t-on appris auprès de la direction de la communication d'Air Algérie. Suite à cet incident, un vol Alger-Hassi Messaoud de la compagnie d'Air Algérie a dû revenir sur Alger pour cause de fermeture de l'aéroport de Hassi Messaoud. Un autre vol reliant cette même ville à Constantine, également de la même compagnie nationale, a été immobilisé sur le tarmac.

D'autres vols vers le Sud ou de retour vers le Nord ont également été suspendus ou reportés à cause des conditions météorologiques extrêmes dues notamment à des vents de sable entraînant un manque de visibilité aussi bien sur terre que dans les airs.