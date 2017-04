763.000 ÉLECTEURS SERONT APPELÉS À CHOISIR 4 DÉPUTÉS Ce qu'il faut savoir sur le vote des Algériens de France

Par Walid AÏT SAÏD -

186 bureaux de vote seront ouverts, les 29 et 30 avril ainsi que le 4 mai prochain, pour recevoir les électeurs qui auront à choisir leurs députés parmi 19 listes dans la zone nord et 14 listes dans la zone sud.

Les législatives algériennes, c'est aussi en France! Plus de 760.000 électeurs algériens inscrits en France seront eux aussi appelés à choisir leurs représentants au Parlement. «L'électorat en France est composé de 763.313 électeurs inscrits: 463.260 dans la zone nord et 300.053 dans la zone sud», a précisé Hamid Benabed, coordonnateur consulaire à l'ambassade d'Algérie en France. 186 bureaux de vote seront ouverts, les 29 et 30 avril ainsi que le 4 mai prochain, pour recevoir les électeurs qui auront à choisir leurs députés parmi 19 listes dans la zone nord et 14 listes dans la zone sud.

Contrairement aux scrutins antérieurs, le vote pour les législatives de 2017 pour la communauté algérienne en France sera réparti durant trois jours, les samedi 29 et dimanche 30 avril ainsi que le jeudi 4 mai de 8h00 à 19h00. «C'est toute une symbolique que de voir le coup d'envoi du scrutin émaner de notre communauté établie à l'étranger, de sorte à lui permettre de participer aisément au scrutin, durant le week-end, avant le jour J du 4 mai», a affirmé Hamid Benabed, soulignant que l'action de l'ambassade, à travers le service de la coordination de l'action consulaire, intervient à toutes les étapes du processus électoral pour assurer la coordination des 18 postes consulaires, procéder à la consolidation des données de l'ensemble des postes consulaires et jouer le rôle d'interface vis-à-vis des autorités centrales du pays.

«Depuis près de trois mois, nous sommes en relation quasi-quotidienne avec nos postes consulaires que ce soit pour la révision exceptionnelle des listes électorales ou bien pour les modalités de recueil des candidatures ou encore la mise en place des bureaux de vote», a-t-il indiqué, précisant que le contact est permanent avec les membres de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (Hiise).

Pour l'aspect organisationnel du scrutin, l'ambassade mettra en place, durant les trois jours du vote, une cellule qui sera chargée d'assurer une liaison permanente avec la cellule du ministère des Affaires étrangères à Alger, de s'enquérir sur les conditions du déroulement du scrutin au niveau des 18 postes consulaires et d'informer l'administration centrale. Elle devra répondre aux sollicitations des postes consulaires en matière de conseils et éclairages juridico-administratifs, aux éventuelles saisines des candidats ou de leurs représentants et effectuer des visites d'inspection au niveau des postes d'Ile-de-France. A cette cellule lui incombe également la collecte des résultats de la journée, les consolider avant de les transmettre par messagerie au ministère des Affaires étrangères.

En ce qui concerne la surveillance du scrutin, la Hiise, organe permanent composé de membres de la société civile et de magistrats, chargés de veiller à la régularité du processus électoral, a délégué pour la France huit représentants, à raison de quatre par zone, qui seront basés au niveau des postes consulaires de Paris et de Marseille.



Ambassade d'Algérie en France

Appel à un vote massif

Une participation «massive» de la communauté algérienne établie en France aux législatives du 4 mai prochain enrichit le débat démocratique pour la construction d'un Etat de droit, a affirmé, hier, un responsable de l'ambassade d'Algérie en France. «Une participation massive de notre communauté à ces élections participe de sa contribution à l'enrichissement du débat démocratique pour la construction de l'Etat de droit auquel aspirent tous les enfants de notre patrie», a déclaré, Hamid Benabed, coordonnateur consulaire à l'ambassade. Il a indiqué que ce scrutin «s'inscrit en droite ligne de l'intérêt permanent que portent les plus hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la situation de notre communauté établie à l'étranger, en tant que partie intégrante du peuple algérien».