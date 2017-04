LÉGISLATIVES : BEDOUI À PROPOS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE "De sérieuses menaces nous guettent"

Par Notre envoyé spécial à Boumerdès Madjid BERKANE -

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales

Les walis et les P/APC doivent sensibiliser les citoyens quant à l'importance des élections du 4 mai et faire du porte-à-porte s'il le faut.

«'Aller voter le 4 mai prochain'' sera une expression forte de vouloir préserver les acquis de la Réconciliation nationale. S'y abstenir exprimera exactement l'inverse», a averti hier Nouredine Bedoui, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales depuis la wilaya de Boumerdès où il était en visite de travail. «Les menaces qui guettent l'Algérie dans sa stabilité sont sérieuses. L'attentat de Constantine, l'arrestation et l'élimination quasi quotidienne des terroristes, l'avortement des tentatives d'introduction d'armes au niveau des frontières, sont tous des signaux qui confirment que l'Algérie est visée et ardemment visée», a ajouté le ministre sur un ton des plus graves. S'adressant au wali et au chef de daïra de Bordj Ménaïel et les P/APC relevant de cette daïra réunis dans le nouveau siège de la daïra inauguré à cette occasion, le ministre leur a signifié qu'«il est de leur devoir d'aller sensibiliser les citoyens quant à l'importance de l'acte de voter. Il faut faire du porte-à-porte s'il le faut», a ajouté Nouredine Bedoui qui se dit choqué de voir certaines personnes qui ont déjà oublié la décennie noire et le calvaire qu'elles ont vécus.» Et de poursuivre ses instructions à destination de ses interlocuteurs «vous devez assurer le transport aux citoyens le jour du vote et faire acheminer les cartes de vote aux concernés jusque chez eux». «Ces instructions que je transmets à travers vous à tous les walis et P / APC de l'Algérie ont été prises d'un commun accord avec la Haute Instance de surveillance des élections», a-t-il affirmé.Poursuivant son intervention dans le même ordre d'idées, l'hôte de la wilaya de Boumerdès s'est dit très satisfait de voir certains partenaires politiques faire la promotion de la politique de la Réconciliation nationale et inviter les citoyens à l'estimer à sa juste valeur. «Franchement, je suis très content d'entendre de tels propos durant une campagne électorale. Les propos de ces partenaires me permettent de qualifier cette présente campagne de responsable», a-t-il dit. Visitant auparavant le projet de réalisation de 8000 unités de logements réalisées selon les formules LPL et LPP au chef-lieu de la wilaya, Nouredine Bedoui a instruit les responsables locaux d'en finir avec le relogement des habitants de chalets. «Je veux que l'éradication des chalets soit totalement achevée d'ici la fin de l'année en cours. Ce sont les instructions du président de la République», a-t-il dit avec insistance, précisant que le foncier sur lequel sont construits les chalets soit exclusivement destiné aux projets de l'habitat ou des équipements publics. «Les pré-affectations qui ont été accordées avant le séisme de mai 2003 doivent être annulées», a-t-il ajouté. Réagissant aux doléances des P/APC des communes de la daïra de Bordj Ménaïel avec qui il s'est entretenu longtemps, le ministre leur a demandé de ne pas compter sur l'Etat pour réaliser tous les projets. «Il ne faut pas compter sur le Trésor public pour la réalisation de tous les projets. Oui je suis d'accord avec vous quand vous me demandez de l'aide pour réaliser des logements ou raccorder des villages aux réseaux AEP, gaz naturel et réalisation de pistes agricoles. Mais pour réaliser un stade ou un marché local, je suis désolé et je vous demande d'oublier. Les P/APC doivent apprendre à compter sur eux-mêmes, et ce, non seulement pour réaliser des projets de développement de proximité, mais aussi pour créer de la richesse et de l'emploi.» Les projets inscrits dans le programme du président de la République seront toutefois réalisés, a nuancé le ministre. Inaugurant ensuite une nouvelle unité de la Protection civile au niveau même du port de la commune de Zemmouri, en présence du directeur général de la Protection civile Mustapha El Habiri,, le ministre a profité de l'occasion pour s'entretenir avec les pêcheurs venus le rencontrer. Passant en revue leurs doléances s'agissant du manque d'accompagnement et la nécessité de procéder à l'extension du port de Zemmouri, le ministre de l'Intérieur a insisté auprès du wali et du directeur de l'hydraulique et de la pêche pour la satisfaction des doléances soulevées et organiser régulièrement des rencontres avec eux. «Le secteur de la pêche est l'un des secteurs sur lesquels le gouvernement compte pour se passer des hydrocarbures.» Le ministre a visité et inauguré plusieurs projets dans de nombreuses communes, à l'image de Beni Amrane, Issers et Sidi Mustapha. La wilaya de Boumerdès qui devrait être une suite et un prolongement de la capitale est actuellement très en retard, a estimé Bedoui recommandant aux responsables locaux de redoubler d'efforts.