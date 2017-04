OULD ABBÈS À MOSTAGANEM "Le prochain scrutin sera transparent"

Par Mohamed BOUFATAH -

«Il a appelé à sensibiliser les citoyens pour voter massivement le 4 mai prochain.»

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès ,a animé hier un meeting à Mostaganem. Dans ce contexte, il a appelé à sensibiliser les citoyens afin de voter massivement le 4 mai prochain. Il a souligné, lors d'un meeting électoral organisé au palais des sports, au chef-lieu de la wilaya, que les citoyens «doivent se rendre aux urnes», assurant que les prochaines échéances seront «transparentes, démocratiques et que toutes les voix seraient respectées». Il a appelé ses militants à se mobiliser pour remporter les neuf sièges de la future APN qui reviendront à la wilaya de Mostaganem. Il a mis l'accent sur le programme du FLN, inspiré de celui du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, signalant que son parti oeuvrait à remettre le flambeau aux jeunes. Il a également réaffirmé que l'unité du peuple algérien et l'intégrité territoriale du pays sont deux principes sacrés pour le FLN.

Il a fait l'éloge des réalisations accomplies à la faveur du programme du président Bouteflika, depuis l'avènement de sa magistrature, dans divers domaines. Pour les habitants de la wilaya de Mostaganem, il a promis la réalisation de 6000 ha de superficies irriguées pour renforcer le secteur agricole local, l'ouverture de quatre lignes maritimes pour le transport de marchandises, la réalisation d'un aérodrome spécialisé dans le fret et l'encouragement de l'investissement touristique». A Bordj Bou-Arréridj, il a réitéré que «le FLN, est le dépositaire de l'indépendance du pays et la colonne vertébrale de l'Etat». Le parti sera toujours la première force politique, avait-il noté, soulignant que sa formation vise à gagner la majorité absolue confortable lors du prochain scrutin. L'orateur estime que ces élections, qui viennent après la révision de la Constitution revêtent une importance particulière. Le patron du FLN fait allusion au fait qu'en vertu de la nouvelle Constitution, le Premier ministre sera désigné après consultation du parti majoritaire. Ce texte ouvre une ère nouvelle pour l'Algérie, a-t-il insisté. A Annaba, Ould Abbès s'en est pris à Ahmed Ouyahia, sans le citer. «Oui au FLN, nous nous accaparons fièrement le président Bouteflika. Et celui qui touche à n'importe quel militant au FLN, cadre ou de la base, je m'érigerai devant lui pour le protéger», a-t-il menacé à Annaba. Encore une fois, il a exhibé une copie de la dernière page des Accords d'Evian, pour dire que «ces accords ont été signés par le grand Krim Belkacem, au nom du FLN».

Tout au long de cette période électorale, le secrétaire général du FLN ne cesse d'évoquer et de mettre en avant song glorieux passé révolutionnaire, un parcours qui a été mis en doute par d'anciens moudjahidine. «Je suis un moudjahid, un condamné à mort et j'ai les documents qui le prouvent», a-t-il rétorqué au moudjahid de Tlemcen qui l'a accusé d'inventer son passé révolutionnaire. Ahmed Ouyahia, secrétaire général du RND, lui a rappelé que le président Bouteflika appartenait à tous les Algériens. Enfin, il a affirmé à Setif que le FLN allait gouverner le pays pour un siècle à venir»...