LE MINISTRE DE L'HABITAT À ANNABA Le bonheur des souscripteurs de l'Aadl

Par Wahida BAHRI -

Des nouvelles qui réchauffent le coeur

Très satisfait de la cadence de réalisation de la nouvelle-ville de Draâ Erich, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé à soutenir les autorités locales, pour l'éradication de l'habitat précaire.

La visite du ministre de l'Habitat est venue mettre fin au calvaire de milliers de souscripteurs de la formule Aadl 2001-2002 à Annaba. En effet, deux haltes très importantes ont marqué la visite du commis de l'Etat qui s'est rendu au site de Boukhadra III, où il a remis 30 clés symboliques aux bénéficiaires de 330 unités Aadl, sur un total de 1073. Affichant une satisfaction bien compréhensible, Abdelmadjid Tebboune n'a pas hésité à manifester une grande satisfaction quant aux réalisations, opérées dans ce secteur. «Comme à chaque fois que nous venons à Annaba, la plus belle ville d'Algérie, nous constatons les efforts que les responsables déploient pour ce secteur, notamment en matière de lutte contre l'illicite et l'embellissement de la ville», s'est exclamé le ministre. Ce dernier, pour plus d'encouragements, a mis en relief devant chacune de ses déclarations, les efforts de Youcef Cherfa, wali d'Annaba. «J'ai remarqué le nouvel élan de développement dans cette wilaya, depuis la prise des commandes, par ce responsable», a-t-il indiqué. Face à une telle détermination du wali d'Annaba, le ministre de l'Habitat a fait savoir que toutes les demandes introduites par ce responsable, devant son département, à la faveur du secteur de l'habitat ont été satisfaites. Cela reflète l'intérêt que porte le président de la République à la wilaya d'Annaba, selon ses déclarations. Dans une ambiance conviviale, Abdelmadjid Tebboune et lors de la remise des clés aux souscripteurs du segment Aadl 2001-2002, a fait signifier avec une forte insistance que «pour mettre fin à l'habitat précaire, le wali mise sur 100% et nous, nous le soutenons». Ce qui signifie que l'Etat algérien vise à satisfaire toutes les demandes. D'ailleurs, c'est dans cette optique que les instructions et les recommandations du commis de l'Etat ont été orientées «Nous souhaitons que la cadence des travaux soit encore plus positive à la faveur d'une attribution avant la fin de l'année, car nous soutenons le projet de développement du président Abdelaziz Bouteflika», a estimé Tebboune. Se rendant à la nouvelle-ville de Draâ Erich, le ministre de l'Habitat a procédé à la remise de 430 réaffectations sur un total de 756 unités Aadl. Une remise qualifiée par plusieurs bénéficiaires d'actes rassurants puisque les souscripteurs à cette formule ont dû attendre 17 ans durant. Ces derniers et si les précisions apportées par les acteurs en charge, occuperont leurs appartements en juin prochain. La visite du ministre de l'Habitat, entre, selon ses propos, dans le cadre de l'achèvement du chef de l'Etat. «Le programme du président de la République sera appliqué dans toutes ses dimensions», a-t-il dit, lançant en direction des souscripteurs: «J'assume toute la responsabilité, jusqu'à ce que les 2500 unités Aadl, pour ce sites soient achevées et livrées», a rassuré le ministre. Il est visible que l'Etat mise beaucoup sur ce secteur, puisque rien que pour la wilaya d'Annaba, il a été retenu depuis 2005 et jusqu'en 2015 plus de 70.000 unités tous segments confondus. Un chiffre impressionnant, pour satisfaire la forte demande à Annaba. «La politique engagée par l'Etat dans ce secteur a évité une catastrophe pour le pays», a révélé Tebboune. Sur les mesures de son département contre la prolifération, depuis quelques semaines, des constructions illicites, le commis de l'Etat s'est montré intransigeant. «Toute attribution se fera en référence au fichier national», a affirmé Tebboune qui a promis solennellement qu'aucun ne sera relogé sauf passage par le fichier national. En attendant que ces dispositions soient appliquées par le ministre de l'Habitat, le bonheur des souscripteurs Aadl à Annaba est démesuré et les nouveaux bidonvilles continuent de pousser au su et au vu des autorités locales, qui bien que mises au parfum, persistent dans l'indifférence.