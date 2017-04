Le Groupe Benhamadi et Condor présentent leurs produits

Le groupe Benhamadi et Condor Electronics perpétuent leur tradition en participant du 23 au 27 avril 2017 à la 20ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, Batimatec qui se tient au Palais des expositions de la Safex aux Pins maritimes, Alger.

De par sa présence régulière dans les grandes manifestations et évènements liés aux bâtiments, des matériaux de construction et des travaux publics, le groupe Benhamadi et Condor Electronics réaffirment leur engagement dans le milieu professionnel et le développement du secteur du bâtiment. Le groupe Benhamadi occupera lors du Batimatec 2017 trois stands dans un emplacement stratégique pour une superficie totale de 256 m². C'est ainsi que 156m² regrouperont les filiales Condor Immo, Argilor, Bordj Steel et Hodna Metal. Un stand de 36m² sera consacré à la filiale sécurité système alors que 64m² seront habillés aux couleurs de Condor Electronics pour regrouper les deux filiales: condor photovoltaïque et clim centralisée.N'étant pas à leur première présence au sein de cet important salon et n'ayant guère l'habitude de passer inaperçus, le Groupe Benhamadi et Condor Electronics donnent rendez-vous à l'ensemble des experts et spécialistes du domaine afin de juger, par eux-mêmes, de la supériorité de leurs produits, fruits du labeur de leurs esprits inventifs et créatifs. Toutes les dernières innovations et nouveaux produits seront présentés par les commerciaux sur place. Batimatec est l'événement leader à l'échelle continentale constituant ainsi le plus grand rassemblement professionnel, offrant un large aperçu sur les nouveautés du secteur des BTP, une ressource importante pour un marché fortement actif.Toutes les branches du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics seront représentées.L'exposition a atteint lors de l'édition 2016 un taux record en ce qui concerne la participation avec pas moins de 1200 exposants dont 624 sociétés nationales et 599 sociétés étrangères originaires de 24 pays sur une superficie totale de 44.000 m².