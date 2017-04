Des appels au vote et des suppressions

Par Abdelkrim TAZAROUTE -

Décidément ces élections législatives du 4 mai ne semblent pas emballer les électeurs et ce, pour de multiples raisons. Le fossé se creuse de plus en plus entre les politiques et le peuple électeur. Il ne croit plus aux promesses et a appris avec le temps que l'austérité est une réalité et que parfois, il faut faire des choix douloureux. Maintenir l'importation de produits de première nécessité, taxer les produits exotiques.

Il y a assurément beaucoup d'autres explications à l'absence d'engouement du peuple, le fait par exemple que les électeurs ne soient sollicités que périodiquement, à chaque échéance électorale et forcément, il y a maldonne. Les permanences des formations politiques qualifiées de grandes cylindrées restent fermées le long de l'année, sauf exception. Que dire alors des petits partis contraints qu'ils sont de louer des locaux, de coller quelques affiches, de servir du café et du thé et même de recruter des militants et sympathisants le temps d'une élection.

Comment y remédier, tout le monde en parle, mais personne ne propose quelque chose. Les partis politiques en lice pour l'élection du 4 mai appellent tous au vote massif pour la sécurité et la paix du pays. Visiblement, leur appel ne fait pas le poids ou carrément, il n'est pas crédible.

Alors, on appelle à la rescousse les imams des mosquées, eux gardent encore un statut spécial dans la cité, c'est pour cela qu'ils sont sollicités pour lancer un appel au vote le 4 mai.

Dans la foulée des appels au vote et face aux inquiétudes de Amara Benyounès qui se demande si le boycott se confirme, ce qu'il fera les 5 et 6 mai, il y a du boulot, mais du côté de son ancien parti, le RCD qui décidément annonce beaucoup d'idées et autres pistes de réflexion qui méritent amplement que l'on y jette un sérieux coup d'oeil pour un vrai débat.

Donc entre autres propositions, le RCD nous suggère la suppression des daïras. ça semble énorme au début, puis après tout et suite à une petite réflexion, on se dit pourquoi pas? A quoi sert une daïra si ce n'est qu'à délivrer des passeports biométriques, des permis de conduire, des cartes grises et certainement à quelques missions que le peuple ne perçoit pas. Comme l'APC assume la mission pour les passeports, les permis de conduire et les cartes grises, on applaudit la proposition du RCD, d'autant que sa direction a pensé tout de même aux emplois des anciens des daïras, ils auront tous un emploi même si certains devrons aller travailler ailleurs, un peu plus loin que d'habitude.

Des propositions, il y en a eu en plus de l'appel au vote massif. Un parti, petit faut-il le préciser et gardons-lui l'anonymat pour ne pas lui nuire, a lancé à une petite assistance que la solution est simple, il faut appliquer la doctrine de Abdelhamid Ben Badis. Tout simplement.

Ah! la mouvance islamiste avec des leaders aux voix aiguës, menaçantes, mais juste ce qu'il faut pour ne pas faire peur ou alerter qui de droit. Ces leaders sont sûrs et certains. S'ils ne décrochent pas le gros lot, c'est qu'il y a eu fraude. Mais ils n'en disent pas plus. Dans un contexte de rapports de force, les islamistes font pression et c'est de bonne guerre. Faire pression, histoire de glaner quelques places supplémentaires à l'APN.