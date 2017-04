BOUIRA La campagne s'accélère

Par Abdenour MERZOUK -

La deuxième semaine de la campagne s'accélère. Même si les discours diffèrent, la volonté de faire participer le maximum d'électeurs reste une priorité pour l'ensemble des animateurs qui se sont relayés à Bouira.

Louisa Hanoune a animé son meeting sur la place publique du chef-lieu de la wilaya. Le choix du lieu est tactique; avant leur passage, les présidents des partis en concurrence aux prochaines législatives se sont retrouvés dans une salle, celle de la Maison de la culture Ali-Zaâmoum, trop grande. Le bleu des sièges a dominé.

L'astuce de la secrétaire nationale du Parti des travailleurs a été payante puisque le nombre de curieux dépassait de loin celui des personnes venues écouter la première responsable du parti. Comme à l'accoutumée, l'oratrice a fait le procès de tout le monde, accusant les détenteurs de l'argent d'être derrière l'ensemble des maux du peuple. Le PT, selon l'hôte de Bouira, reste la solution. Dans son réquisitoire, elle mettra l'opposition et l'exécutif national dans le même sac en affirmant que chaque partie préserve son opposé. La veille, le FFS a subi un revers dans cette salle où peu de fidèles sont venus écouter l'Ex-secrétaire national, tête de liste à Boumerdès ainsi qu'un membre du bureau national en présence de la tête de liste de Bouira. Le même jour, samedi, c'était le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali qui a fait une longue balade à travers la wilaya. Le ministre, venu clôturer la semaine dédiée à la culture amazighe s'est rendu dans la région est de la wilaya. Le trajet qui aura duré plus de 10 heures a été judicieusement choisi. Ce n'est un secret pour personne que la région est ne vote pas. Lors des différents suffrages, les daïras de M'Chedallah et de Bechloul ont toujours occupé le bas du classement. Armé de son passé de militant de la cause identitaire, le ministre s'est rendu à Aghbalou, Chorfa, Ath Mansour, Ahnif et El Adjiba où il a rencontré le mouvement associatif et a eu droit à des bains de foule. Le ministre a rappelé à chaque halte les acquis de la cause identitaire et la nécessité de les préserver. «Le 20 avril est l'acquis de tous les Algériens, c'est l'essence même de l'union et un rempart contre les visées. La préservation de l'unité nationale et l'intégrité du pays sont un devoir citoyen», dira Ould Ali. en marge de cette campagne de sensibilisation à une forte participation le 4 mai prochain, le ministre a été convié à visiter une «salle de sports privée» à Toghza, commune de Chorfa. A la surprise générale, cette salle n'est en fait qu'un garage aménagé qui ne remplit point les conditions exigées en pareille situation. Plusieurs piliers sont un vrai danger pour les sportifs quand ils pratiquent les arts martiaux. Le garage, certes aménagé, se trouve à proximité d'une écurie d'où se dégagent des odeurs nauséabondes. La question qui taraude les esprits est celle de savoir comment la direction de la jeunesse et des sports de Bouira a accepté ce fait et s'est permis de légaliser cette bavure par la présence du ministre du secteur qui a dévoilé la plaque inaugurale. Sur place aussi et en présence de l'entraîneur national de taekwondo, des athlètes ont été présentés comme champions d'Afrique et tout le monde à Bouira sait que les deux champions qui ont honoré l'Algérie aux derniers championnats au Caire, en Egypte, sont le petit Yanis Souilah et la jeune Oussadi Nihad qui étaient absents à la cérémonie.