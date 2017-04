ELLE A ENTAMÉ HIER SON DERNIER VIRAGE À BÉJAÏA Une élection pas comme les autres

Par Arezki SLIMANI -

La campagne officielle pour les élections législatives du 4 mai prochain a entamé depuis hier son dernier virage. Depuis 15 jours, les 18 listes en lice pour occuper les 12 sièges qui reviennent de droit à la wilaya de Béjaïa ont tenté et continuent à tenter de séduire un électoral qui reste, pour l'heure, de marbre. Le risque d'abstention est plus que présent et hante les esprits des participationnistes. Durant 15 jours, il n'y a pas eu de grand meeting. Les listes participantes se sont contentées de sorties de proximité sans pour autant drainer les grandes foules. Autant chez le FFS que chez le RCD et le FLN, trois traditionnels partis influents dans la région, on bat de l'aile. Si pour le Front de Libération nationale la campagne n'a débuté qu'hier et que le véritable test sera subi au courant de cette semaine, ce n'est pas le cas du RCD, du FFS et des autres listes qui ont eu à tâter le terrain pour se rendre à une seule évidence, dure, d'affronter une population aux multiples insuffisances et qui ne croit plus aux fausses promesses. Outre le peu d'intérêt accordé à ce scrutin par les citoyens, deux faits ont marqué cette campagne, la singularisant de toutes les précédentes. Deux listes électorales ont été touchées douloureusement. Il s'agit de celle du Rassemblement national démocratique, dont un candidat est décédé des suites d'un arrêt cardiaque et celle du Front de Libération nationale dont la disparition d'un de ses candidats a tenu en haleine tout une population durant plus de 20 jours avant qu'on le retrouve mort. Ce dernier a fait l'objet de tentatives de récupération, notamment par les adversaires du FLN, mais sans succès. Le parti d'Ould Abbès, qui est parti en campagne depuis hier avec un retard de 15 jours tentera de toutes ses forces pour rafler la mise. Les deux déplacements du secrétaire général du FLN à Béjaïa donnent déjà des résultats probants. Outre son électorat traditionnel qui a toujours marqué sa fidélité au parti, le FLN ouvre sa campagne par une sortie réussie devant la mouhafadha de Béjaïa animée par Hamid Merouani, précédé par un autre meeting à Draâ el Gaïd animé par Fateh Aroudj et Kerkaden Djamel, le sixième de la liste. Le même jour, le mouhafadh de la Soummam a réuni le mouvement associatif à Sidi Aïch. Il est prévu aujourd'hui à Seddouk et Amalou d'autres sorties avec tous les candidats de la liste. Le FFS et le RCD poursuivent aussi leur campagne à travers des meetings à Akfadou Adekar et d'autres localités. Tout comme d'ailleurs les listes indépendantes dont l'initiative citoyenne et la liste des citoyens libres, conduites respectivement par Braham Benadji et Hamid Ferhat. Même cas pour le RND, dont les candidats sillonnent la région en attendant la venue d'Ahmed Ouyahia prévue demain matin. Louisa Hanoune du PT occupera l'après-midi au service de sa liste à Béjaïa. Durant 15 jours, les partis en lice se sont bien décroché des flèches dans l'espoir de s'attirer la sympathie et l'adhésion des électeurs. C'est de bonne guerre pourvu que l'on se débarrasse un peu des mensonges et des promesses que l'on ne pourra jamais tenir. Le citoyen, qui n'est déjà pas très mobilisé, veut entendre des choses sensées à même de lui rendre un tant soit peu l'espoir d'un meilleur quotidien.