MENASRA ANNONCE SON PROGRAMME ÉLECTORAL COMPLÉMENTAIRE "Nous ferons d'Alger la vitrine du pays"

Par Hocine NEFFAH -

L'ex-ministre de l'Industrie veut faire de la capitale «Un espace intelligent, doté des commodités en mesure de rompre avec la laideur qui est devenue le signe manifeste de la capitale», a-t-il souligné devant un parterre de sympathisants et de journalistes. Menasra cherche à se démarquer dans cette campagne électorale caractérisée par une morosité saillante et une prestation des plus médiocres. Dans son programme électoral complémentaire, le candidat de l'alliance MSP aux élections législatives du 4 mai prochain insiste sur deux objectifs essentiels, qui se présentent sous plusieurs volets, à l'image du volet lié au développement, ce volet qui est considéré comme la locomotive qui pourrait être la solution et l'alternative pour des citoyens en proie à des problèmes de logement, l'emploi et l'amélioration des conditions du vie dans la capitale. Le programme électoral complémentaire du candidat de l'alliance MSP s'articule sur «57 priorités selon le nombre des communes qui existent au sein de la capitale, comme il s'articule aussi sur une vision de travail de nos parlementaires dans le cadre de la complémentarité avec d'autres élus», a indiqué Menasra à propos du volet lié au développement de la capitale. Le programme du candidat Menasra cible l'objectif à court terme, à savoir le dossier de logement et l'organisation de l'activité commerciale, la réalisation et l'amélioration des infrastructures et les conditions d'accueil, le renforcement et le développement des équipements de base. Menasra, pour bien cibler l'électorat de l'Algérois, essaye de miser sur les aspects en rapport avec les préoccupations directes tels le logement, l'emploi et les conditions de vie dans l'espace urbain. L'urbanité prend une place de choix dans ce programme électoral, il introduit de nouveaux mécanismes à moyen terme consistant à fluidifier le réseau routier de la capitale et à mettre un terme à la congestion et la promotion des petits ports et les ports de plaisance. Menasra introduit le volet de l'environnement, il propose un mécanisme qui imposera le contrôle pour minimiser l'émission des gaz à effet de serre provocant ainsi de la pollution surtout dans les zones industrielles. La capitale, dans le programme électoral complémentaire de l'alliance MSP, verra les citoyens payer la taxe sur les ordures. Quant à l'investissement, Menasra mise sur l'amélioration du climat des affaires. Ce créneau qu'il considère comme un secteur qui bénéficié tout de même de quelques réformes incitatives via la création des petites et moyennes entreprises, mais il reste beaucoup pour l'endiguer. Il propose de lutter contre l'activité parallèle, la facilitation de l'octroi du foncier industriel et surtout l'annulation de la règle des 49/51% dans les conventions et les accords de l'investissement. Ce point a été placé au milieu de la mouture pour que le citoyen ne fasse pas la remarque à ce propos.