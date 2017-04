DERBAL À PROPOS DES CANDIDATES «SANS VISAGES» "C'est un vide juridique"

Par Madjid BERKANE -

Il n'y a aucune loi qui oblige pour le moment les partis politiques à afficher les photos de leurs candidats sur les affiches.

Avec son franc-parler habituel, Abdelwahab Derbal, président de la Hiise qui était hier l'invité du Forum du journal El Moudjahid, a répondu à toutes les questions préoccupant l'opinion publique en cette période électorale. «Il y a eu des irrégularités et des imperfections de la part des uns et des autres, mais les choses évoluent dans le bon sens au fur et à mesure que la campagne se poursuit», a estimé d'emblée l'invité d'El Moudjahid. «Oui l'occultation des photos des candidates sur certaines listes de partis politiques, est incompréhensible», a déclaré Abdelwahab Derbal, ajoutant:

«Je dois expliquer en tant que président de la Hiise qu'il n y a aucune loi ou article qui oblige pour le moment les partis et candidats indépendants à afficher les photos des candidates, de même pour les autres candidats hommes d'ailleurs.» Il précise cependant que «la loi en vigueur insiste à ce que la photo figurant sur le dossier du candidat déposé auprès de l'administration soit la même que celle qui figure sur la liste affichée sur les panneaux d'affichage», a-t-il expliqué. Il a par ailleurs relevé que les partis concernés par cette affaire ont réagi favorablement après leur interpellation. En revanche, il a tenu à maintenir les propos qu'il a exprimés il y a quelques jours selon lesquels la société algérienne est conservatrice; particulièrement dans certaines régions du pays et «à ce titre il ne faut pas amplifier cette question et lui donner une dimension plus qu'elle ne mérite». S'exprimant sur le cas des imams qui parlent aux fidèles, des élections, dans les mosquées, le président de la Hiise a indiqué qu'il n'est pas interdit aux imams de parler de la politique dans les mosquées. «Ce qui leur est interdit est de faire une campagne pour un parti donné ou de transformer la mosquée en siège d'un parti politique». La mosquée pour Abdelwahab Derbal a été au coeur du combat politique qu'ont mené les Algériens lors de guerre d'indépendance. Concernant la présence d'observateurs étrangers, Abdelwahab Derbal a fait savoir que beaucoup de représentants des organisations internationales seront présents: Ligue des Etats arabes, Union africaine, Nations unies, etc.