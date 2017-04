COUVERTURE MÉDIATIQUE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE PAR LES TV PRIVÉES Grine: "Il n'y a pas eu de dépassement"

Par Walid AÏT SAÏD -

Le ministre de la Communication a toutefois sommé les titres de la presse écrite à ne pas «recourir à la propagande politique».

«Aucun dépassement». C'est en ces termes que le ministre de la Communication, Hamid Grine, a qualifié la couverture médiatique de la campagne électorale par les chaînes de télévision privées. «En toute franchise, je n'ai pas remarqué ou vu de dépassements dans aucune des TV, privées ou publiques», a-t-il indiqué à la presse en marge d'une conférence à l'Ecole nationale supérieure de journalisme portant sur «la circulation de l'information en droit international et en droit interne». Le ministre de la Communication a toutefois sommé les titres de la presse écrite à ne pas «recourir à la propagande politique». Il a ajouté, dans ce sillage, qu'il avait eu un entretien avec le président de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (Hiise), Abdelwahab Derbal au sujet de journaux qui utilisent la propagande au profit de certains partis dans la couverture des législatives. «J'ai demandé aux responsables de médias, qu'ils soient privés et publics de ne pas recourir à la propagande politique», a-t-il assuré. Il faut rappeler que pour éviter toute mauvaise surprise durant cette échéance électorale cruciale, le ministre de la Communication a cru nécessaire de clarifier ses positions en envoyant aux chaînes de télévisions et journaux deux circulaires où sont rappelées les règles d'éthique professionnelle et la nécessité de les respecter dans leur couverture médiatique à l'occasion des élections législatives du 4 mai prochain. Ainsi, les médias publics et privés ont été destinataires d'une charte pour une couverture médiatique éthique et équitable des élections. L'objectif étant d'assurer un maximum de transparence durant ces élections qui ont ceci de particulier: elles interviennent à deux années de la présidentielle de 2019 et elles vont redessiner le champ politique national. Grine n'a cessé de le rappeler: les prochaines législatives seront un vrai test de démocratie et de liberté d'expression dans notre pays. Surtout que, selon le ministre, environ une quarantaine de journalistes étrangers ont demandé des accréditations pour couvrir cette importante échéance. C'est ainsi que «La Grine charte» suggère que les médias «doivent considérer cette prochaine échéance électorale comme un test grandeur nature qui mettra à l'épreuve leur capacité à se montrer à la hauteur de la liberté d'expression que leur garantit la démocratie»



Fusion des six journaux publics

«Aucun poste ne sera supprimé»

Hamid Grine est revenu sur son projet de fusion des six journaux publics (El Moudjahid, Echaab, El Massa, Horizons, El-Djoumhouria Et Ennasr), dans un même groupe. Il a tenu à souligner que ces quotidiens ne seront pas transformés en hebdomadaires ou regroupés pour en faire deux journaux, ajoutant qu'aucun employé de ces journaux «ne sera touché par une quelconque mesure». Cette reconfiguration des journaux publics, actée par le Conseil des participations de l'Etat (CPE), vise à faire face aux difficultés économiques de ces entreprises ainsi qu'au déclin des médias publics qui souffrent d'une «désaffection du public», a-t-on expliqué récemment auprès du ministère de la Communication.