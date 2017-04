LÉGISLATIVES : CARNET DE CAMPAGNE PAROLES DE PARTIS

Par Mohamed BOUFATAH -

votez oui, mais pour quelle formation politique...

Ouargla: Ould Abbès invite les jeunes à «adhérer au programme du FLN».

Le secrétaire général du FLN a appelé hier lors de son meeting tenu à Ouargla les jeunes à adhérer au FLN qui, a-t-il dit, «constitue un prolongement du programme du président de la République, tire ses orientations de la proclamation du 1er Novembre 1954 et accorde un grand intérêt au Sud du pays».

Toutes les opérations de développement réalisées à Ouargla à l'image de la Faculté des sciences médicales, du centre anticancéreux, ainsi que le programme de pose d'implants cochléaires aux enfants issus de familles démunies «ont pris forme sous la conduite du FLN» qui représente, selon lui, «le parti du président de la République et de tous les Algériens». Il a appelé, également les jeunes à «contribuer à la consolidation de l'édifice institutionnel de l'Etat algérien et de la pratique démocratique, ainsi qu'à la concrétisation effective des réformes globales prônées par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, pour la préservation de la cohésion du peuple algérien et de l'intégrité territoriale du pays».



Ahmed Ouyahia à Djelfa: «Le RND a son propre programme»

Tout en réitérant le soutien du RND au président de la République, Ahmed Ouyahia a assuré hier à Djelfa que «son parti a son propre programme à travers lequel il veut insuffler une dynamique supplémentaire au développement national, et répondre aux doléances des citoyens». Il a affirmé que le programme du RND permet à ceux qui y adhéreraient de lui demander des comptes demain, s'il n'est plus fidèle à ses engagements, tout en exigeant, également, des comptes de ses candidats et candidates, s'il s'avère qu'ils n'ont pas été loyaux avec eux. Par ailleurs il a promis, en outre, l'amélioration de la situation des éleveurs et l'accompagnement de la filière par la réalisation de trois abattoirs modernes, à l'échelle nationale dans un objectif, a-t-il dit, de renforcer le marché local en viandes rouges.



Makri à Ouargla:«L' Alliance MSP-FC sortira victorieuse»

Lors de son meeting animé samedi soir à Touggourt (Ouargla), le président du MSP, Abderrazak Makri a soutenu que «l'Alliance MSP-FC qui jouit, d'une large base populaire, sortira victorieuse lors des prochaines législatives car elle dispose d'un potentiel nécessaire pour gérer avec succès les affaires de l'Etat». «Participant aux élections avec sincérité et une réelle détermination, cette alliance compte en son sein des compétences en mesure d'appliquer son programme intitulé (Le rêve algérien), poursuit Abderrazak Makri qui se dit convaincu des chances de sa formation de gagner aux prochaines élections pour peu qu'elles soient à l'abri de la fraude.»



Mme Hanoune à Bouira: «Le PT milite contre la médiocrité et la corruption»

La secrétaire général du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune a indiqué hier à Bouira que «sa formation milite contre la médiocrité et la corruption, qui gangrènent la politique en Algérie, et propose de véritables solutions pour sortir le pays de la crise qu'il traverse, a souligné hier sa présidente».

La patronne du PT a ajouté que «la crise actuelle que connaît l'Algérie est née de la défaillance des politiques économiques et sociales mises en place, dont la responsabilité n'incombe qu'à l'actuelle majorité parlementaire des partis au pouvoir, qui ont failli à leur mission», estimant qu' «il est temps qu'ils partent et laissent la place aux compétences pour prendre les rênes du pays». Selon Mme Hanoune, «la crise économique et la politique d'austérité adoptées par l'Etat ont créé un climat de désespoir parmi les citoyens à cause des lourdes factures qu'ils paient et l'effondrement du pouvoir d'achat».



Touati à Médéa: «L'abstention, le bulletin blanc, ne feront pas avancer les choses.»

Le président du FNA, Moussa Touati, a déclaré, hier à Médéa, que le recours à l'abstention, tout comme le vote à bulletin blanc, ne feront pas avancer les choses et ne contribuent en rien à résoudre les problèmes politiques ou socioéconomiques dans lesquels se débat le pays», ajoutant que ces deux options vont profiter à «ceux qui ont peur du changement et redoutent l'arrivée au Parlement des compétences exclues, jusqu'ici, des sphères de décisions».

Touati a insisté, par ailleurs, sur la nécessité de mettre la politique à l'abri de l'argent sale», estimant que l'intrusion de l'argent dans la politique est «une atteinte à la pratique démocratique et un danger pour l'indépendance et la crédibilité des instances élues».



Abdallah Djaballah à Khenchela: «L'Union Ennahda-Adala-Bina, se propose en alternative...»

Dans son meeting à Khenchela Djaballah a estimé que l'union Ennahda-Adala-Bina, «était porteuse d'une alternative et d'une vision claire pour la résolution de la crise actuelle du pays». Il a assuré que «si elle serait majoritaire dans la prochaine Assemblée populaire nationale, l'Union oeuvrera à réformer le système politique du pays pour le rendre fort, efficient, souple et stable».



Ghoul à Médéa: «Les déçus de la démocratie risquent de basculer dans la violence»

Le président du parti Tajamoue Amel Djazair (TAJ), Amar Ghoul, a averti hier à Berrouaghia (Médéa) sur le risque de récupération des «déçus de la démocratie et leur embrigadement par ceux qui rêvent de voir le pays sombrer dans le chaos».

«Ces élections doivent être l'occasion pour redonner espoir aux jeunes et leur offrir une réelle perspective de changement car dans le cas contraire, beaucoup de déçus au sein de cette force vive de la nation qu'est la jeunesse, risquent de basculer dans la violence ou d'être récupérés par ceux qui veulent nuire au pays».



Mohamed Saïd à Souk-Ahras: «Il faut généraliser l'enseignement de tamazight»

Le président du PLJ, Mohamed Saïd, a souligné samedi à Souk-Ahras que «la langue amazighe est une langue nationale et officielle, conformément à la Constitution, qu'il faut nécessairement généraliser car elle constitue une composante de l'unité nationale». Il a mis en garde contre son exploitation à des fins «tendancieuses».



Benhamou à Souk-Ahras: «Il faut s'attacher à l'unité nationale»

Le président du parti El Karama, Mohamed Benhamou, a également appelé à partir de Souk Ahras la jeunesse algérienne à «s'attacher à l'unité nationale pour l'édification d'un Etat moderne et fort à travers ses institutions», soulignant que «sans unité nationale et sans stabilité, il ne saurait y avoir de développement ou de décollage économique».