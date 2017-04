LÉGISLATIVES : OLIGARCHIE, MAFIA DU FONCIER ET ARGENT SALE Louisa Hanoune décoche ses flèches à Annaba

Par Wahida BAHRI -

C'est avec ces propos que la secrétaire générale du Parti des travailleurs s'est lancée dans l'élan du meeting populaire, organisé hier au Théâtre régional d'Annaba.

Mme Hanoune a promis que les candidats de son parti s'engageront à «lutter contre la spoliation de l'argent public et la corruption, à travers la présentation d'un projet de loi, tout en demandant des comptes à tout responsable ayant dilapidé des deniers publics». C'est par ces propos que la secrétaire générale du Parti des travailleurs s'est lancée dans un meeting populaire, organisé hier au Théâtre régional d'Annaba. Dans un discours virulent, la dame de fer a mis à l'index une mafia politico-économique locale, qui, bien que non citée se reconnaîtra sûrement. La SG du Parti des travailleurs a fustigé ceux qu'elle qualifie d'ennemis de l'Algérie, de par leur usage de l'argent sale, pour se payer une place au sein de la sphère politique.

Mieux encore, l'icône de l'opposition est revenue sur le volet du foncier dans la wilaya d'Annaba. Ce dernier, selon la SG du PT, ses textes font l'objet de flagrantes obstructions. Ainsi, «l'article 18 de la Constitution stipule que la propriété publique est un bien de la collectivité nationale, ce qui n'est visiblement pas le cas à Annaba où le foncier a été bradé par la mafia du foncier», a martelé la porte-parole du PT. Tout en déplorant cette situation qui freine le processus de développement local dans plusieurs secteurs, Louisa Hanoune s'est dit indignée de voir que même les trottoirs n'ont pas été épargnés par la mafia du foncier. Cette dernière s'est appropriée ces espaces piétonniers, usant de l'influence financière et économique. L'oratrice n'a pas hésité à dénoncer le foisonnement de promotions immobilières sur tout le territoire de la wilaya et le massacre du relief montagneux du chef-lieu de la commune d'Annaba notamment. «Regardez, même les prestigieux monts de l'Edough commencent à s'effacer de la carte de la wilaya d'Annaba, de par la poussée effrénée des promotions immobilières, de résidences d'une nouvelle gent de jet-set et les buildings de VIP et de nouveaux riches», a fait savoir Louisa Hanoune avec une indignation bien remarquée. Situation à travers laquelle la première Dame du PT interpelle le ministre de l'Environnement pour faire face à cette mafia du foncier. Ainsi, et avec une connotation accusatrice et l'absence de demi-mesures, le discours de Louisa Hanoune a concerné plusieurs points, estimés cruciaux par la femme, nécessitant une mobilisation générale des électeurs, le jour J. D'ailleurs, c'est ce qui explique le slogan de sa campagne «Stop, stop, maintenant», un slogan pour dire non à la dilapidation sauvage des deniers publics, non au retour du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, et non aux deux projets portant Code du travail et de la santé et un grand non à l'Accord d'association avec l'UE (Union européenne). Autant de non ont été exprimés lors de son discours. Des projets de loi associés à d'autres décisions politiques que le parti de Louisa Hanoune rejette dans le fond et dans la forme, à l'image du plan d'austérité que la porte-parole du PT a condamné sévèrement «C'est une politique qui vise à paupériser de plus en plus des pauvres et enrichir les plus riches, «la politique d'austérité est à sens unique. Elle vise à soustraire aux pauvres pour donner aux riches à travers les diverses exonérations d'impôts en faveur de ces riches», s'est indignée Hanoune. D'ailleurs, austérité pour austérité, il est temps, selon la SG du PT, de demander des comptes aux élus. Sur un ton incitateur, Louisa Hanoune a lancé aux Annabis. «Demandez des comptes à ces hommes politiques qui se sont enrichis après avoir accédé au pouvoir», a-t-elle demandé. Néanmoins, et en dépit du discours virulent de la première dame du PT devant une foule venue soutenir cette dame de fer dans sa campagne, il n'en demeure pas moins que Louisa Hanoune s'accorde au bout du compte avec tous les partis de l'alliance et de l'opposition, sur un point commun à toutes les formations politiques «l'appel au vote massif».

En effet, Louisa Hanoune, même au plus fort de sa rage contre les imperfections et les divergences politiques, demeure au rang du nationalisme et à sa fidèle appartenance à cette patrie qu'elle protège par des propos repris par la majorité des partis tant de l'alliance que de l'opposition. «Votez massivement le 4 mai prochain et faites votre choix en toute liberté», a demandé Hanoune à la fin de son rassemblement.