LÉGISLATIVES : IL SERA CE MATIN À BATNA Sellal au coeur du débat

Par Walid AÏT SAÏD -

Cette visite est d'autant plus importante qu'elle intervient en plein milieu d'une campagne électorale

Le Premier ministre devrait, à partir du lieu symbolique que sont les Aurès, lancer des messages forts pour sensibiliser la population à l'importance de cette joute électorale.

Et ça continue pour Abdelmalek Sellal! Après avoir conquis le Sud, les Haut-Plateaux et l'Ouest, le voilà qu'il va à la conquête de l'Est! Le Premier ministre atterrira en effet, ce matin dans la wilaya de Batna pour s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers lancés, mais surtout pour prendre le pouls au niveau local en cette période de crise financière aiguë. Cette visite est d'autant plus importante qu'elle intervient en plein milieu d'une campagne électorale pour les élections législatives du 4 mai prochain, qui bat de l'aile! Le spectre de l'abstention plane fortement sur cette joute électorale très importante pour l'avenir du pays. Les partis politiques peinent à trouver l'«emballage» pour convaincre les électeurs. Pour l'heure, c'est plutôt le couffin de la ménagère, la flambée des prix et le manque de certains produits sur les étals qui occupent les esprits. Le gouvernement a dû mobiliser dans ce sens ses «troupes» pour venir au secours de ces législatives. Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a été le premier à «dégainer» en appelant les imams à sensibiliser les citoyens sur l'importance des élections. Son camarade de l'Intérieur, Nouredine Bedoui, a pris le relais en invitant, samedi dernier à partir de Boumerdès, les maires et walis à sensibiliser la population pour participer massivement aux élections. Cette sortie à Batna ne devrait donc pas échapper à la réalité du moment. Sellal devrait, à partir du lieu symbolique que sont les Aurès, lancer des messages forts à une population qui semble avoir perdu foi en ses politiques, particulièrement ses députés. Cette opération «commando», Sellal l'a commencée depuis le début de la campagne électorale en envoyant à chacune de ses sorties des messages softs et sibyllins, cela afin de démontrer l'importance de cette échéance pour l'avenir du pays, tout en gardant la neutralité exigée par son poste. Il a pour le moment surtout appuyé son «argumentaire» par les nombreuses réalisations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Mais à Batna, il devrait passer à la vitesse supérieure pour venir au secours des partis qui ont perdu le sens de... la politique. Le discours de Sellal à Batna est donc attendu par toute la nation. Des choses importantes devraient en découler, mais le Premier ministre ne fera pas les 400 km qui séparent cette wilaya, d'Alger pour ne parler que de politique. Il sera donc question de rassurer les Algériens sur leur pouvoir d'achat, ainsi que la disponibilité des produits sur le marché, a un mois du Ramadhan. Sellal devrait expliquer aux Algériens le plan antipénurie qu'il a mis en place pour s'assurer qu'aucun produit ne manque sur le marché durant ce mois sacré, tout en garantissant des prix «normaux». Cela afin de permettre aux Algériens, malgré la crise financière, de garder le niveau de vie auquel ils se sont habitués, depuis l'arrivée du président Bouteflika au pouvoir en 1999. Le choix de cette wilaya n'est pas fortuit, car elle fait partie de ces «pôles» sur lesquels mise le président Bouteflika pour construire l'Algérie de l'après- pétrole. Elle est en train de connaître une véritable mutation, en matière d'agriculture mais surtout dans le domaine industriel.

Abdelmalek Sellal va de ce fait inaugurer et visiter plusieurs projets et installations, relevant de divers secteurs. Il sera accompagné d'une forte délégation ministérielle, afin de montrer l'attachement de l'Etat à cette région. Bref, Sellal essayera, un tant soit peu, de répondre aux besoins de la population locale...