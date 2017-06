TROIS ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES ARRÊTÉS L'Armée extirpe le nid terroriste de Blida

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes avec en leur possession deux fusils de chasse ont été arrêtés jeudi à Blida (1ère Région militaire), par la Gendarmerie nationale, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«D ans le cadre de la lutte antiterroriste, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, le 8 juin 2017 à Blida/1ère RM, trois éléments de soutien aux groupes terroristes avec en leur possession deux fusils de chasse», précise la même source.

Le 31 mai dernier, des éléments de la Gendarmerie nationale (GN) ont été la cible d'une attaque terroriste, dans la commune de Larbaâ dans la wilaya de Blida. Les assaillants ont pris d'assaut un barrage situé à Oued El Djemaâ, blessant quatre gendarmes. L'attaque a été perpétrée aux environs de 23h00, lorsque des terroristes ont surpris une patrouille de gendarmes en tirant sur eux plusieurs coups de feu, sur la Route nationale N° 29 reliant Oued El Djemaâ à Ouled Slama. La riposte de l'ANP ne s'est pas fait attendre. Deux jours après cette attaque, deux terroristes ont été éliminés par un détachement de l'ANP dans la commune de Bougarra, à Blida, a annoncé le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Cette élimination fait suite à une opération de fouille et de ratissage lancée par l'armée, suite à l'attaque terroriste qui a pris pour cible une patrouille de la Gendarmerie nationale, à Oued El Djemâa.

Les deux terroristes abattus sont Charef Abderrahmane» alias «El M'sili» et Nouari Mohamed Bachir. Le même détachement a récupéré deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, ainsi que deux paires de jumelles et trois sacs à dos.