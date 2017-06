LE SECTEUR PRIVÉ AU COEUR DE L'INNOVATION Le FCE rejoint une initiative méditerranéenne

Par Ali TIRICHINE -

Le Forum des chefs d'entreprise fait partie de la communauté des partenaires de l'initiative The next society.

A côté de l'Algérie, des pays comme l'Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie sont intéressés par l'initiative tout comme des pays européens.

L'initiative The next society est d'ailleurs lancée en Grèce pour un mouvement qui regroupe entrepreneurs, investisseurs, grands groupes, acteurs publics et privés de l'innovation en Europe et en Méditerranée.

Cette communauté a saisi l'occasion du lancement de l'initiative pour dévoiler son plan d'action mis en oeuvre sur quatre ans, avec l'appui de la Commission européenne. Ses activités ambitionnent d'accompagner le changement dans la région, en plaçant le secteur privé au coeur du dialogue et des dispositifs sur l'innovation et la compétitivité.

The next society se fait l'écho d'une philosophie basée sur la responsabilité sociale des entreprises et accompagne l'émergence de talents et de nouveaux leaders en ciblant les start-up, les clusters et les structures de transfert technologique.

À l'occasion de l'événement, coorganisé à Athènes par Anima Investment Network et Enterprise Greece, près d'une centaine de professionnels et d'experts euro-méditerranéens ont échangé sur les activités mises en oeuvre par l'initiative, en présence des ministres grecs Dimitris Papadimitriou, ministre de l'Economie et du Développement et Costas Fotakis, ministre délégué à l'Innovation et à la Recherche.

Le plan d'action soutenu par la Commission européenne agira à plusieurs niveaux pour améliorer les cadres réglementaires grâce à un dialogue public-privé et une analyse de la performance des écosystèmes d'innovation méditerranéens afin de définir et mettre en oeuvre des feuilles de route stratégiques nationales et d'améliorer le cadre de soutien à l'innovation. Favoriser le succès des start-up grâce à un appui sur mesure aux star-tup méditerranéennes pour les aider à conquérir l'international et à lever des fonds grâce à des ateliers de travail et formations, des séjours d'immersion et d'incubation dans des pôles d'innovation européens, des rencontres avec les investisseurs et l'accompagnement de longue durée par des mentors engagés sont d'autres objectifs poursuivis.

Il s'agit aussi de promouvoir et internationaliser les clusters en développant des services d'apprentissage entre pairs pour les clusters commerciaux et industriels, des partenariats étrangers et les guider vers une démarche de gestion d'excellence du cluster.

L'initiative forme des managers de structures de transfert technologique comme des entrepreneurs et les aide à améliorer leurs services, à commercialiser leur portefeuille d'innovations et à rencontrer des clients potentiels.

Pour Candace Johnson, présidente de The European Trade Association for Early Stage Investors, les solutions aux problèmes du monde d'aujourd'hui résident dans les entrepreneurs du Maghreb, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Vladimir Rojanski, responsable à la Commission européenne, a, quant à lui, souligné l'importance de la création d'emplois et du développement des PME et des start-up, ainsi que la forte volonté de l'Union européenne de soutenir l'innovation au travers du développement de nouveaux mécanismes de financement dans la région.