ALORS QUE L'ANP CONTINUE SA LUTTE CONTRE LE TERRORISME Le porte-parole de l'armée libyenne délire

Par Ikram GHIOUA -

En effet, un communiqué du ministère de la Défense nationale souligne l'arrestation de trois éléments de soutien au terrorisme par les forces de la Gendarmerie nationale.

Après les résultats enregistrés la semaine dernière à Tébessa contre le groupe terroriste à l'origine de la bombe artisanale qui a fait deux morts et quatre blessés parmi les militaires qui étaient en mission, l'Armée nationale populaire vient d'établir un autre bilan à Blida. En effet, un communiqué du ministère de la Défense nationale souligne l'arrestation de trois éléments de soutien au terrorisme par les forces de la Gendarmerie nationale. Ces arrestations interviennent après la tentative d'attaque contre des gendarmes en service. L'opération déclenchée sur la trace des commanditaires a permis la neutralisation de trois terroristes. Ces opérations se poursuivent dans un climat très tendu aux frontières où l'ANP est en état d'alerte depuis plusieurs jours, suite à la dégradation de la situation en Libye. Malgré que l'Algérie soit seule dans son maintien de l'ordre au niveau des frontières dans la mesure où la Libye n'a ni les moyens militaires ni diplomatiques ni politiques pour intervenir, l'on cherche, à tout prix à minimiser ses efforts. Une ingratitude exprimée par le porte-parole de l'Armée nationale libyenne (ANL), le colonel Ahmed Al-Mismari, qui a déclaré, «l'Algérie plaide pour une solution politique et que rejette l'option militaire uniquement par crainte de voir les terroristes rejoindre ses montagnes». La Libye qui avait sollicité l'intervention militaire de l'Algérie pour combattre le terrorisme, reproche aujourd'hui à l'Algérie la sagesse d'éviter des bains de sang. Dans son délire, ce porte-parole ajoute dans sa conférence de presse que l'Algérie aurait abrité un terroriste activement recherché par l'Armée libyenne. Il s'agit d'un certain Aniss Al Houti. Cette sortie n'est pas étonnante, dans la mesure où la plupart des Libyens croient que l'Algérie joue le mauvais rôle dans la crise libyenne. Pourtant, en 2011, l'Algérie fut l'un des rares pays à avoir averti sur les conséquences aujourd'hui encore dramatiques des mouvements de protestations programmés et exécutés par des sous-traitants des commanditaires des guerres. Tout ce que l'Algérie avait prévu n'a été qu'une réalité bien amère par la suite. La démocratie instaurée avec le langage des armes, des violences, règlements de comptes, assassinats et tous genres de trafic, auxquels s'ajoute la corruption à outrance des pays du Golfe, a fait de la Libye un pays détruit sur tous les plans, politique, sécuritaire, social, économique et diplomatique. Ses richesses sont pillées au vu et au su de tous, et ceux qui s'acharnent sur l'Algérie ne sont même pas capables de dénoncer le viol du territoire libyen. Ce n'est pas la première fois qu'un officiel libyen critique ouvertement l'Algérie. Le général Khalifa Hafter avait lui-même reproché à l'Algérie le fait qu'elle n'est pas intervenue avec son armée, sachant pertinemment que l'Algérie ne s'implique jamais dans les affaires internes des autres pays et a toujours usé de la sagesse pour résoudre les problèmes. Elle n'interviendra jamais avec son armée, c'est un principe irréductible contre lequel l'Algérie revendique la réciprocité. Ses positions sont rationnelles et plaident la paix. Au-delà de ces accusations infondées, l'Algérie poursuit sa lutte contre les criminels et s'applique à préserver la sécurité sur le territoire national en sécurisant ses frontières.